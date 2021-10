Life

“Το Πρωινό”: Γαβαλάς - Σαμαράς στα... μαχαίρια (βίντεο)

Στα "μαχαίρια" είναι ο Λάκης Γαβαλάς και ο Τρίφωνας Σαμαράς. Καρέ - καρέ η κόντρα τους στην κάμερα του "Πρωινού".

Δυο ξένοι στο ίδιο event ήταν ο Λάκης Γαβαλάς και ο Τρύφωνας Σαμαράς, καθώς ανάμεσα τους "γεννήθηκε" μία νέα κόντρα.

Οι δυο άντρες δεν αντάλλαξαν κουβέντα με τον γνωστό κομμωτή να παραδέχεται πως έχουν πια «σχέσεις τυπικές». Οι μπηχτές, δε, από τον έναν προς τον άλλον πήραν και έδωσαν στην κάμερα του "Πρωινού".

«Η σχέση με τον Λάκη Γαβαλά είναι τυπική. Μου είπε γεια και του είπα γεια» παραδέχθηκε", μεταξύ άλλων, ο Τρύφωνας Σαμαράς. «Στα social media ούτε τον ακολουθώ ούτε και με ακολουθεί. Ο κ. Γαβαλάς δεν ακολουθεί κανέναν, ακολουθεί μόνο τον εαυτό του, οπότε…».

Τ.Σ.: "Εγώ δεν κάθομαι να περιαυτολογώ και να pv πόσο κάνει η τσάντα και όλα αυτά. Το τι μπορεί να έχω μαζί μου είναι δική μου δουλειά»

Λ.Γ.: "Είδα τον Τρύφωνα μια δυο φορές στο My Style Up εντάξει… Αρκετά… Για εκείνον το λέω περισσότερο γιατί πόσο να γελάσεις πια. Δηλαδή μόνο με ηλεκτροσόκ πλέον! Έχω σταματήσει το ποιοτικό γέλιο από τον καιρό του Χάρρυ Κλυνν και δυστυχώς λείπει πάρα πολύ από το χιούμορ και την κωμωδία αυτός ο άνθρωπος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά απομιμήσεις και πολλές κιόλας οικτρές".

