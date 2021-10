Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: σπονδυλική στήλη, Ω3 και δυσκοιλιότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η θεματολογία των εκπομπών υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, που προβάλλονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς επηρεάζει το βάρος μας η δυσκοιλιότητα;

Τι κάνουμε για τις συχνές νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα;

Ποια είναι η μέθοδος σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης που βοηθάει στην αντιμετώπιση του πόνου;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Ποια είναι η σχέση των Ω3 λιπαρών οξέων με τη μακροζωία;

Τι δείχνει για τον ψυχισμό μας η φρενίτιδα με την νοτιοκορεάτικη σειρά επιβίωσης;

Γιατί είναι απαραίτητη η ρουτίνα για τον σκύλο μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρέλαιο θέρμανσης: πρεμιέρα με τιμές “φωτιά”

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: “Πήρα την ιδέα για το υγρό από την τηλεόραση”

“Άγριες Μέλισσες”: Η άβολη συνάντηση Δρόσως - Κωνσταντή - Λευτέρη (βίντεο)