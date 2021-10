Κοινωνία

“Μπάλλος”: απεγκλωβισμός μαθητών με “γέφυρα” με θρανία (βίντεο)

Πλημμύρισε σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με αυτοσχέδια γέφυρα βγήκαν οι μαθητές. Δείτε το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Μπάλλος» που σαρώνει ολόκληρη τη χώρα. Η Αττική βρίσκεται σε κλοιό επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από το πρωί της Πέμπτης, ενώ αναμένεται επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

"Θύμα" της κακοκαιρίας ένα σχολικό συγκρότημα στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, το οποίο πλημμύρισε.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για απάντληση του νερού, ενώ οι μαθητές έχουν απομακρυνθεί στήνοντας «γέφυρα» με θρανία.

Στο σχολικό συγκρότημα στεγάζονται το 2ο Δημοτικό, το 1ο Νηπιαγωγείο, το 1ο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο.

