Fake news ο ισχυρός σεισμός στην Νάξο

Αναστάτωση προκάλεσαν ανυπόστατες αναφορές, που έκαναν λόγο για δόνηση άνω των 5 Ρίχτερ.

Ανυπόστατες αποδείχτηκαν οι αναφορές για ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ που δήθεν σημειώθηκε στα ανοιχτά της Νάξου, λίγο μετά τις 18:00 της Πέμπτης.

Μάλιστα, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αρχικώς "ανακοίνωσε" τον σεισμό και έκανε λόγο, σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση του, για σεισμική δόνηση εντάσεως 5 Ρίχτερ, που σημειώθηκε 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νάξου, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Ωστόσο, η εν λόγω αναφορά, λίγο αργότερα εξαφανίστηκε απο την ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Παράλληλα, λογαριασμοί στο Twitter που αναπαράγουν τις ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, αφού επίσης γνωστοποίησαν ότι έγινε ο εν λόγω σεισμός, λίγο μετά προχώρησαν σε διορθώσεις για τις αναρτήσεις τους.

