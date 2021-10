Παράξενα

“Μπάλλος” - Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε τρύπα 5 μέτρων (εικόνες)

Λαχτάρισαν δεκάδες επιβάτες. Τρύπα "κατάπιε" λεωφορείο.

Λαχτάρισαν το πρωί οι επιβάτες λεωφορείου, όταν από την ισχυρή βροχόπτωση που πλήττει τη Θεσσαλονίκη υποχώρησε τμήμα οδοστρώματος επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά, με συνέπεια το μπροστινό μέρος του οχήματος να πέσει μέσα σε γούβα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιβατών ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ξαφνικά το τουριστικό λεωφορείο, που πραγματοποιεί μεταφορά εργαζομένων, ακινητοποιήθηκε. Κανείς από τους 15 εργαζόμενους δεν τραυματίστηκε και όλοι αποβιβάστηκαν κανονικά από το όχημα.

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι το ίδιο τμήμα του οδοστρώματος είχε υποστεί ανάλογη ζημιά σε προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Στο μεταξύ, ο «Μπάλλος», το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει όλη τη χώρα, δείχνει για δεύτερη μέρα τα ...δόντια του στη Θεσσαλονίκη, με συνεχείς και κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις. Δρόμοι πλημμύρησαν και η κίνηση των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία και χαμηλές ταχύτητες.

Συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης παρατηρούνται από νωρίς στη Βασ. Όλγας, την Εγνατία, την Κ. Καραμανλή και τη Λαγκαδά, ενώ μικροσυγκρούσεις οχημάτων έχουν καταγραφεί σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Εξαιτίας της υπερχείλισης χειμάρρου, κλειστή παραμένει από τα ξημερώματα η επαρχιακή οδός Λαγκαδικίων - Σχολαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Βούλα, όταν εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων κάτω από γέφυρα στην παλιά Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εγκλωβίστηκε στα νερά, με τους επιβαίνοντες να το εγκαταλείπουν σχεδόν...κολυμπώντας.

Ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και σποραδικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: Seleo.gr

