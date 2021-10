Οικονομία

“Μπάλλος” – Διακοπές ρεύματος: Που εντοπίζονται προβλήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλημμύρισαν υποσταθμοί της ΔΕΗ από την κακοκαιρία. Που εντοπίζονται τα προβλήματα.Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ.

Σε ένα τμήμα της Ελευσίνας περιορίζονται αυτήν την ώρα οι διακοπές ρεύματος, καθώς η κακοκαιρία "Μπάλλος" προκάλεσε προβλήματα και την ηλεκτροδότηση. Η βλάβη, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, θα αποκατασταθεί σύντομα.

Χθες, σημειώθηκαν διακοπές στο κέντρο της Αθήνας, την Καλλιθέα, το Κορωπί και την περιοχή του Ρέντη που αποκαταστάθηκαν με την παρέμβαση συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία παραμένουν σε επιφυλακή.

Ο Πρόεδρος Ένωσης τεχνικών της ΔΕΗ Κώστας Μανιάτης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» είπε ότι λόγω της κακοκαιρίας «έχουμε ξεπεράσει τις 1200 βλάβες και συνεχίζουμε. προσπαθήσαμε και έχουμε επαναφέρει πάνω από τις 1000 βλάβες, οι οποίες συνεχίζονται και είναι διασκορπισμένες σε όλο το νομό Αττικής».

Επίσης, όπως είπε χθες σημειώθηκαν «μεγάλες πλημμύρες στους υπόγειους υποσταθμούς της Αθήνας, στις περιοχές της Καλλιθέας, στον Πειραιά, στο Περιστέρι και τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά.»

Αυτή την στιγμή σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη υπάρχουν βλάβες στου υποσταθμούς στο Περιστέρι, στον Πειραιά και σε τρεις στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να συνεχίζονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Δημόπουλος: “Καμπανάκι” για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: Δεν υπάρχει το κατάστημα που λέει η κατηγορούμενη ότι πήρε το υγρό

“Μπάλλος” - Πυροσβεστική: Πάνω από 1400 κλήσεις για βοήθεια