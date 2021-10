Κοινωνία

“Μπάλλος”: Κλειστή η επαρχιακή οδός Σχίνος- Αλεποχώρι

"Θύμα" της κακοκαιρίας "Μπάλλος" και το επαρχιακό οδικό δίυτο της Κορινθίας.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία "Μπάλλος" και στο επαρχιακό δίκτυο της Κορινθίας.

Κλειστή, λόγω κατολισθήσεων, είναι η επαρχιακή οδός Σχίνος-Αλεποχώρι.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο και ήδη μηχανήματα έργου επιχειρούν, προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και να παραδοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος.

