“Το Πρωινό”: η πρόταση γάμου στον Όλυμπο και τα δάκρυα (βίντεο)

Τι λέει ο άνδρας που είχε την πρωτότυπη ιδέα και η μέλλουσα σύζυγος του, για την μοναδική εμπειρία.

Στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησαν το πρωί της Παρασκευής ο Θανάσης Τσαγγαδούρας και η μέλλουσα σύζυγος του, Ελισάβετ.

Αφορμή για την συζήτηση ήταν η πρόταση γάμου που έκανε ο Θανάσης στην σύντροφο του, κοντά στην κορυφή του ψηλότερου βουνού στην Ελλάδα.

Όπως είπε ο Θανάσης, «πρώτη φορά που ανέβηκα στον Όλυμπο, πριν από 10 χρόνια, είπα στον εαυτό μου ότι να ποτέ βρεθεί γυναίκα να με παντρευτεί, θα της κάνω πρόταση γάμου στην κορυφή».

Η Ελισάβετ διευκρίνισε ότι ήταν η πρώτη φορά στην ζωή τους που έκανε ανάβαση σε βουνό και βρέθηκε στην κορυφή του Ολύμπου!

«Τον είδα να κρατάει ένα κόκκινο κουτάκι και είπα “ο άνθρωπος είναι τρελός”. Είπα αμέσως το “ναι” και συγκινήθηκα πολύ, έβαλα τα κλάματα», συμπλήρωσε η , διότι είμαστε μαζί με τον Θανάση».

