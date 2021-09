Αθλητικά

Πετρούνιας στο “Πρωινό”: Ο θρησκευτικός γάμος και το νέο γυμναστήριο (βίντεο)

Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων μίλησε για το νέο του επιχειρηματικό βήμα και το πότε θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Τι είπε για τους επόμενους στόχους του.

O “άρχοντας των κρίκων”, Λευτέρης Πετρούνιας, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”, στην οποία μίλησε για το επιχειρηματικό βήμα που κάνει, τον θρησκευτικό γάμο που θα τελέσει σύντομα και τους στόχους που έχει για το μέλλον.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζει ένα γυμναστήριο, μαζί με τη σύζυγό του. «Ετοιμάζω ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο με τη Βασιλική. Το οφείλουμε αυτό, κι εγώ και η Βασιλική, να δώσουμε στη Γυμναστική ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο που λείπει από την Ελλάδα», δήλωσε.

Ερωτηθείς για την οικογένειά του και το αν σκοπεύει να τελέσει θρησκευτικό γάμο, είπε «Τα παιδιά μου είναι η δύναμη μου, γενικότερα η οικογένεια μου κι έχω βρει νόημα για να στοχεύω σε αυτό που κάνω. Όπως έκανα πολιτικό γάμο, θα κάνουμε κι έναν θρησκευτικό γάμο», συμπληρώνοντας πως θα είναι πολύ σύντομα, σε οικογενειακό κύκλο, με φίλους και συνεργάτες.

Όσον αφορά στο “όχι” που είπε στο Παγκόσμιο, εξήγησε πως ο λόγος που τον οδήγησε σε αυτήν την απόφαση είναι ότι πρέπει να ξεκουραστεί. Άλλωστε, επεσήμανε πως θα κάνει ένα “ρεκτιφιέ” στον ώμο του. «Το Παρίσι, με σοβαρές πιθανότητες, θα είναι η τελευταία μου Ολυμπιάδα. Θέλω να φέρω ένα χρυσό και σίγουρα μπορώ να το κάνω», τόνισε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

