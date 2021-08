Αθλητικά

Πετρούνιας: Η φωτογραφία με το φιλί της Μιλλούση από τις διακοπές τους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε την ξεχωριστή ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια από το προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Οι δυο τους έχουν φτιάξει μια πολύ όμορφη οικογένεια με τα δύο τους κοριτσάκια.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Λευτέρης Πετρούνιας, μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του, μάζεψε τις βαλίτσες του και ξεκίνησε τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του που του είχαν λείψει πολύ.

Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο από την εξόρμησή τους στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκυος για δεύτερη φορά η Κάιλι Τζένερ

Ρελάνς Βέρντερ για Γιακουμάκη

Μανωλάς: Θέμα χρόνου η επιστροφή στον Ολυμπιακό