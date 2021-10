Συνταγές

Ραβανί με ινδοκάρυδο από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας δείχνει βήμα – βήμα πώς να ετοιμάσουμε το εύκολο και απολαυστικό γλυκό, ενώ μας μαθαίνει και μια νηστίσιμη παραλλαγή του.

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Συρίγος, το σιροπιαστό ινδοκάρυδο είναι σαν αφρός και λιώνει στο στόμα! Είναι από τα πιο νόστιμα και ανάλαφρα σιροπιαστά γλυκά.

Μάλιστα, μαζί με την συνταγή τα υλικά της οποίας, για ένα μεγάλο ταψί είναι παρακάτω, μιλώντας με την Φαίη Σκορδά, μοιράζεται μαζί μας και μια συνταγή για νηστίσιμη εκδοχή του γλυκού.

Για το Ραβανί με ινδοκάρυδο θα χρειαστείτε:

Υλικά για το σιρόπι:

3 ½ ποτήρια του νερού νερό

3 ½ ποτήρια του νερού ζάχαρη

1 ξύλο κανέλας

3 βανίλιες

2 φλούδες από λεμόνι

Υλικά για το κέικ:

3 ποτήρια του νερού καρύδα τριμμένη

3 ποτήρια του νερού αλεύρι γ.ο.χ

2 ποτήρια ζάχαρη

2 ποτήρια κρασιού μικρά γάλα

6 κ.τ.σ βούτυρο θερμοκρασία δωματίου

5 αυγά

2 κ.τ.γ μπέικιν πάουντερ

καρύδα για το πασπάλισμα

Για το σιρόπι:

Ξεκινάμε με το σιρόπι ώστε να κρυώσει μέχρι να τελειώσουμε με την υπόλοιπη συνταγή. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα μέτρια τα υλικά για το σιρόπι και την βάζουμε στη φωτιά. Από τη στιγμή που θα πάρει βράση μετράμε 5 λεπτά και το σβήνουμε. Το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.

Για το κέικ:

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το βούτυρο με την ζάχαρη, βάζοντας σταδιακά τη ζάχαρη. Στη συνέχεια όταν αφρατέψει λίγο(μετά από 2 λεπτά χτύπημα) προσθέτουμε τα αυγά ένα ένα. Προσθέτουμε το γάλα, ανακατεύουμε. Έπειτα προσθέτουμε την καρύδα, ανακατεύοντας και τέλος το αλεύρι και το μπέικιν. Ανακατεύουμε με μια μαρίζ πολύ καλά. Βουτυρώνουμε ένα ταψί και πασπαλίζουμε με καρύδα. Βάζουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40-45 λεπτά. Πρέπει να πάρει χρυσό χρώμα από πάνω. Βγάζουμε από τον φούρνο και κόβουμε σε κομμάτια μέχρι κάτω. Ρίχνουμε το σιρόπι απευθείας προσεκτικά. Πασπαλίζουμε με καρύδα, μέχρι να καλύψουμε όλη την επιφάνεια Σερβίρουμε με παγωτό σοκολάτα!!!