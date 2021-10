Αθλητικά

Indian Wells: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στα προημιτελικά

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να κάνει και τρίτη ανατροπή στο τουρνουά και γνώρισε την ήττα από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Το μαχητικό πνεύμα που κατέθεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους δύο προηγούμενους γύρους του τουρνουά Indian Wells -«επιστρέφοντας» από το 1-0 κόντρα στον Φάμπιο Φονίνι και τον Άλεξ Ντε Μινόρ- τούτη τη φορά... εγκατέλειψε τον Έλληνα πρωταθλητή στην προημιτελική φάση. Ο Γεωργιανός Νικολόζ Μπασιλασβίλι (νο36 της παγκόσμιας κατάταξης) πήρε το πρώτο σετ (6-4) και παρά την «απάντηση» του Τσιτσιπά (6-2), επικράτησε και στο τρίτο σετ και με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα και μόλις στο πρώτο γκέιμ ο Μπασιλασβίλι έκανε μπρέικ με love game, έπειτα από δύο αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά. Στο δεύτερο γκέιμ ο Γεωργιανός κράτησε το σερβίς του, παρά το μπρέικ-πόιντ του Τσιτσιπά, ο οποίος μείωσε στη συνέχεια με δικό του love game με 2-1. Ο Μπασιλασβίλι πήρε και τα δύο επόμενα γκέιμς, κάνοντας δεύτερο μπρέικ, ο 22χρονος Έλληνας τενίστας προσπάθησε να «επιστρέψει» με δικό του μπρέικ μειώνοντας σε 4-3, όμως δεν μπόρεσε να βρει δεύτερη «απάντηση» στο σερβίς του αντιπάλου του και έχασε το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε το 1-0, ο Μπασιλασβίλι ισοφάρισε σε 1-1, όμως ο Έλληνας άσος «απάντησε» με τρία σερί γκέιμς (το δεύτερο με μπρέικ) και πήρε σημαντικό προβάδισμα με 4-1. Ο Μπασιλασβίλι μείωσε σε 4-2, όμως ο Τσιτσιπάς είχε πάρει... φόρα και με δεύτερο μπρέικ, «έκλεισε» το σετ με 6-2, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Μπασιλαβίλι ξεκίνησε με μπρέικ στο τρίτο σετ, κράτησε το σερβίς του αμέσως μετά (παρότι ο Τσιτσιπάς είχε διπλό μπρέικ πόιντ) και φάνηκε να παίρνει το... πάνω χέρι. Ο Έλληνας πρωταθλητής ωστόσο, δεν τα... παράτησε. Μείωσε σε 2-1 με το δικό του σερβίς (δείχνοντας να τραυματίζεται ελαφρά μετά από μία άτσαλη πτώση του στο 40-0), έκανε μπρέικ αμέσως μετά και υπερασπίστηκε ξανά το δικό του σερβίς, «γυρίζοντας» το σετ σε 3-2.

Στο 6ο γκέιμ ο Μπασιλασβίλι έβγαλε αντίδραση και το κατέκτησε χωρίς να χάσει πόντο, ισοφαρίζοντας σε 3-3, ενώ αμέσως μετά έκανε δεύτερο μπρέικ εκμεταλλευόμενος τα αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά. Ο Γεωργιανός πήρε και τρίτο σερί γκέιμ, φτάνοντας στο 5-3, όμως ο Τσιτσιπάς έβγαλε ξανά «αντίδραση», μειώνοντας σε 5-4 με δύο σερί άσους στα τελευταία χτυπήματά του από το 30-15.

Στο 10ο γκέιμ ο Μπασιλασβίλι πήγε γρήγορα στο 30-0, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 30-30, όμως ένας άσος του Γεωργιανού στο πιο καθοριστικό σημείο και ένα κάκιστο μπάκχαντ του Έλληνα άσου, έβαλαν τέλος στο ματς, με την πορεία του 22χρονου Έλληνα πρωταθλητή να ολοκληρώνεται στα προημιτελικά.

