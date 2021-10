Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το Σάββατο η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών με κορονοϊό, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 2.313 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 692.197 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες. 1 Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 116 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.171 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο, εντοπίστηκαν 539 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 357, στη Λάρισα 169, στη Μαγνησία 86 και στην Ημαθία 79.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

