Πολιτική

Πλακιωτάκης για μεταναστευτικό: Το Λιμενικό διέκοψε την ανεξέλεγκτη ροή από την Τουρκία

Τι είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

«Από τον Μάρτιο του 2020 το Λιμενικό έχει διακόψει την ανεξέλεγκτη μεταναστευτική ροή από την Τουρκία, χωρίς μάλιστα να έχει χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή στις επιχειρήσεις κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου» τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, στο 14ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ) στα Χανιά.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι με τους εκπροσώπους του Λιμενικού Σώματος έχει τακτική επαφή και μέσα από τις συναντήσεις έχουν προκύψει πολύ εποικοδομητικά και παραγωγικά αποτελέσματα για τον κλάδο.

«Η σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα του 21ου αιώνα κινείται πάνω σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο δίπτυχο: την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η επιτυχής έκβαση των πολλών και σύνθετων ζητημάτων που κινούνται γύρω από το βασικό αυτό δίπτυχο εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους στη θάλασσα» ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι «η επιτυχία σε μια τέτοια πρόκληση δεν είναι μαγικό χαρτί. Δεν είναι τύχη. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς, οργανωμένης και συντονισμένης».

Είπε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου, έδωσε λύσεις για το έμψυχο δυναμικό του Λιμενικού, τα μέσα και τους πόρους του, την εκπαίδευση και τη μέριμνα.

Ο κ. Πλακιωτάκης έκανε σύντομη αναφορά σε μερικά από τα πεπραγμένα των δυο προηγούμενων ετών.

Αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 1.500 άτομα , φτάνοντας την οργανική δύναμη του Λιμενικού στις 9.500 θέσεις.

, φτάνοντας την οργανική δύναμη του Λιμενικού στις θέσεις. Πρόσληψη , από τον Ιούλιο του 2019, 589 στελεχών του Σώματος - 134 Δόκιμοι Σημαιοφόροι και 455 Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για 105 αξιωματικούς ειδικότητας κυβερνήτη ή μηχανικού. Επίσης, όπως επεσήμανε, με πρωτοβουλία του Υπουργείου και την έγκριση του Πρωθυπουργού επεκτείνεται η κατάταξη του διαγωνισμού του 2019 με την επιπλέον στελέχωση του Σώματος με επιπλέον 25 Αξιωματικούς και 70 Λιμενοφύλακες. Συνολικά, μέχρι το τέλος του έτους μαζί με τις προκηρύξεις για τους Αξιωματικούς άλλων ειδικοτήτων, 860 νέα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, και σε ορίζοντα τριετίας 1.080 νέα στελέχη, θα συνδράμουν το έργο του Λιμενικού.

, από τον Ιούλιο του 2019, στελεχών του Σώματος - 134 Δόκιμοι Σημαιοφόροι και 455 Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ειδικότητας κυβερνήτη ή μηχανικού. Επίσης, όπως επεσήμανε, με πρωτοβουλία του Υπουργείου και την έγκριση του Πρωθυπουργού επεκτείνεται η κατάταξη του διαγωνισμού του 2019 με την επιπλέον στελέχωση του Σώματος με επιπλέον 25 Αξιωματικούς και 70 Λιμενοφύλακες. Συνολικά, μέχρι το τέλος του έτους μαζί με τις προκηρύξεις για τους Αξιωματικούς άλλων ειδικοτήτων, 860 νέα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, και σε ορίζοντα τριετίας 1.080 νέα στελέχη, θα συνδράμουν το έργο του Λιμενικού. Θεσμοθέτηση νέου ολοκληρωμένου συνεκτικού και αναλυτικού σύστημα μεταθέσεων για τη στελέχωση των λιμενικών Αρχών που τόσο έχουν ανάγκη αλλά συγχρόνως την επιβράβευση των στελεχών που έχουν υπηρετήσει με αυταπάρνηση στις δύσκολες περιοχές της επικράτειας.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι γενικά τα νέα στελέχη του Σώματος θα στελεχώσουν τις λιμενικές Αρχές της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας υποχρεωτικά για πέντε τουλάχιστον έτη.

Αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση του συνηγόρου Λιμενικού Σώματος προκειμένου να υπάρξει “ασπίδα” στις επιθέσεις όλων εκείνων που αμφισβητούν τη δράση του Λιμενικού Σώματος. «Κάποιοι χρησιμοποιούν τους όρους “Πειρατές” ή με κατηγορούν ότι δίνω παράνομες εντολές στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος» τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης.

Μέριμνα για την άρτια και ολοκληρωμένη εκπροσώπηση των στελεχών του Λιμενικού που άγονται στα δικαστήρια - αστικά και ποινικά - για πράξεις και παραλείψεις κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και δεν διώκονται πειθαρχικά, με διατάξεις που εξασφαλίσουν προκαταβολή και το σύνολο των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων.

- αστικά και ποινικά - για πράξεις και παραλείψεις κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και δεν διώκονται πειθαρχικά, με διατάξεις που εξασφαλίσουν προκαταβολή και το σύνολο των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων. Ρύθμιση ενός χρόνιου προβλήματος των στελεχών μας τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά κυρίως στην παραμεθόριο που αφορούσε τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους . Τώρα, το κάθε στέλεχος του Λιμενικού μπορεί να προμηθεύεται τα φάρμακά του από τα φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα στον ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από τα στρατιωτικά φαρμακεία.

των στελεχών μας τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά κυρίως στην παραμεθόριο . Τώρα, το κάθε στέλεχος του Λιμενικού μπορεί να προμηθεύεται τα φάρμακά του από τα φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα στον ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από τα στρατιωτικά φαρμακεία. Επιστροφή της αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος στον αιγιαλό και την παραλία στην Ελληνική Αστυνομία.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό και την ενίσχυση του Σώματος, ο Υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι έχουν δρομολογηθεί έργα 800 εκατ. ευρώ.

