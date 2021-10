Αθλητικά

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: νίκη με ανατροπή και εντάσεις

Την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League πανηγύρισε ο ΟΦΗ, καθώς στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής επικράτησε στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού με 2-1. Μάλιστα, η ομάδα του Ηρακλείου έφτασε στο «τρίποντο» με ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει από γκολ του Καρέλη, μόλις στο 7ο λεπτό. Το αυτογκόλ του Μαλή στο 17΄ έφερε το ματς «στα ίσια» και το πέναλτι του Νέιρα στο 61΄ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγήθηκαν μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Λούι έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Καρέλης με κεφαλιά σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Οι Κρήτες, όμως, αντέδρασαν άμεσα και ισοφάρισαν στο 17΄, όταν ο Λάμπρου έκανε ωραία ατομική ενέργεια και γύρισμα και ο Μαλής, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι δύο αντίπαλοι δεν κλείστηκαν, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες ως το τέλος του ημιχρόνου, ενώ δεν έλειψε και η ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Το β΄ μέρος ξεκίνησε με εκατέρωθεν άστοχα σουτ από Τοράλ και Μόρσεϊ και στο 59΄, σε ένα σουτ του Φαν Ντάινεν που πέρασε ελάχιστα άουτ, ο διαιτητής κλήθηκε από τον VAR να δει τη φάση στο βίντεο και καταλόγισε πέναλτι, κρίνοντας ότι η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Καρέλη.

Ο Νέιρα ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 61΄ και έδωσε προβάδισμα στον ΟΦΗ, ο οποίος στη συνέχεια όχι μόνο το κράτησε, αλλά έχασε ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο γκολ. Στο 80΄ το σουτ του Ντουρμισάι σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Καστάινιος που πήρε το ριμπάουντ σούταρε ψηλά άουτ, ενώ ο Μελίσσας είχε δύο σωτήριες επεμβάσεις σε προσπάθειες των Μαρινάκη και Νέιρα.

Διαιτητής: Γρατσάνης (Τρικάλων)

Κίτρινες: Καρέλης - Νέιρα, Καστάινιος, Γιαννούλης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Βργκοτς, Λούι (79΄ Χρ. Μπελεβώνης), Βέργος, Ντουάρτε, Βαρόνε, Αντούνες (78΄ Αποστολάκης), Μόρσεϊ (63΄ Ζεστέντ), Μαλής, Τσιγγάρας (63΄ Φλόρες), Καρέλης (78΄ Κορνέλιους)

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Πασαλίδης (74΄ Σελίμοβιτς), Μαρινάκης, Λάμπρου (69΄ Ντουρμισάι), Νέιρα, Φαν Ντάινεν (70΄ Γιαννούλης), Βούρος, Γκαγιέγκος, Τοράλ (57΄ Καστάινιος), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης

