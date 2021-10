Κοινωνία

Ακρόπολη: συλλήψεις για πανό και σημαίες σε μνημείο

Πλησίασαν το μνημείο του Αγρίππα και προσπάθησαν να αναρτήσουν πανό μεγάλων διαστάσεων και δύο σημαίες.

Συνελήφθησαν σήμερα τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό και σημαίες σε μνημείο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα τρία άτομα αφού πήγαν στον αρχαιολογικό χώρο πλησίασαν το μνημείο του Αγρίππα και προσπάθησαν να αναρτήσουν πανό μεγάλων διαστάσεων και δύο σημαίες, που ανέγραφαν ιδεογράμματα και φράσεις στην αγγλική γλώσσα, μεταξύ άλλων, κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων "Πεκίνο 2022".

Οι αλλοδαποί έγιναν αντιληπτοί από φύλακα του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος τους απέτρεψε, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας "ΔΡΑΣΗ".

Οι τρεις συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας, πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

