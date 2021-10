Κοινωνία

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Αποχωρεί με περιορισμένα φαινόμενα η κακοκαιρία, δίνοντας τη θέση της στον καλό καιρό.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται και αύριο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στην Πίνδο και στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι στις ίδιες περιοχές. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί, αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 19, στη Θεσσαλία από 10 έως 19, στην Ήπειρο από 8 έως 21, στην Στερεά από 10 έως 21, στην Πελοπόννησο από 8 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 20, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 13 έως 19, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 22 και στην Κρήτη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 και στα βόρεια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

