Η “Αμάλ” έφτασε στο Καλαί

Η «εκπρόσωπος» των παιδιών-προσφύγων όλου του κόσμου έφτασε στη βόρεια Γαλλία, τον προτελευταίο σταθμό της "οδύσσειάς" της στην Ευρώπη.

Η γιγαντιαία μαριονέτα Αμάλ, η «εκπρόσωπος» των παιδιών-προσφύγων όλου του κόσμου, έφτασε σήμερα στο Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, το λιμάνι όπου συγκεντρώνονται οι επίδοξοι μετανάστες προσπαθώντας να φτάσουν στη Βρετανία. Η «μικρή Αμάλ» θα περάσει και η ίδια τη Μάγχη, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι 8.000 χιλιομέτρων.

Το ταξίδι της Αμάλ, μιας μαριονέτας ύψους 3,5 μέτρων, ξεκίνησε τον Ιούλιο από την Τουρκία. Αφού πέρασε από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, θα καταλήξει στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Η «οδύσσειά» της έχει ως στόχο να κινητοποιήσει την Ευρώπη για την τύχη των μεταναστών και ιδίως των ασυνόδευτων παιδιών ή εκείνων που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους. Μεταφέρει το μήνυμα «μη με ξεχνάτε», εξήγησε η βρετανική οργάνωση "Good chance Theatre" που είχε την ιδέα αυτής της «παράστασης».

Στο Καλαί, κοντά στο φρούριο Βιε Φορ-Νιελέ, την υποδέχτηκαν περίπου 400 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικοί της αντιπολίτευσης. «Η δήμαρχος Νατάσα Μπουσάρ (πρόσκειται στη δεξιά) αρνήθηκε να πάει τη Αμάλ στην παραλία και να διασχίσει την πόλη, για αυτό η συνοικία μας την υποδέχτηκε όσο πιο διακριτικά μπορούσε», σχολίασε η Μαρτίν, μια ακτιβίστρια της οργάνωσης Secours Catholique.

Ελάχιστοι μετανάστες βρίσκονταν μέσα στο πλήθος. Από την άλλη πλευρά του φρουρίου, περισσότεροι από 400 άνθρωποι περίμεναν να τους μοιράσουν τρόφιμα. Η Αμάλ θα συνεχίσει το βράδυ τον περίπατό της κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο και στη συνέχεια θα φύγει για τη Βρετανία, όχι με φουσκωτό αλλά μέσω της σήραγγας της Μάγχης.

