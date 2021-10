Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Μετά τον Δεκέμβριο τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική για τη διεξαγωγή παρελάσεων στη βόρεια Ελλάδα.

Φόβους ότι μετά το Δεκέμβριο η κατάσταση θα δυσκολέψει κατά πολύ όσον αφορά την επέλαση του κορονοϊού, καθώς οι εμβολιασμοί έχουν μειωθεί ενώ θα ξεσπάσουν και άλλες ιώσεις όπως η γρίπη, εξέφρασε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά) Ματίνα Παγώνη, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική για τις παρελάσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο καθένας πρέπει να σώσει τον εαυτό του, γιατί αν πάμε και στο Δεκέμβρη και αρχίσουν και οι γρίπες, να ξέρουν οι ανεμβολίαστοι ότι τις μονάδες δεν υπάρχει περίπτωση να τις αποφύγουν. Γρίπη και COVID είναι 20 φορές παραπάνω επικίνδυνη για τους ανεμβολίαστους. Tα χειρουργεία έχουν μείνει πίσω, τα τακτικά πίσω, θα έχουμε όλο τον χειμώνα και διάφορες ιώσεις και θα κυκλοφορούμε, αλλά πρέπει να κυκλοφορούμε με προσοχή, προειδοποίησε η κυρία Παγώνη.

Για τις παρελάσεις σχολίασε ότι όταν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σημαίνει και αύξηση κρουσμάτων, και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ιικό φορτίο. Έτσι πρότεινε στις κόκκινες περιοχές οι να γίνουν μόνο στρατιωτικές παρελάσεις και όχι οι μαθητικές. «Θα υπάρχει κάθε 2 μέτρα χωροφύλακας που θα λέει ΄’εσύ εμβολιασμένος εσύ ανεμβολίαστος’» διερωτήθηκε.

«Συνεχίζουμε να έχουμε διψήφιο αριθμό θανάτων (καθημερινά) (…) Aν είχαμε κάνει το 80% (εμβολιασμούς), και την 3η δόση, ξέρετε πώς θα ήμασταν; Όπως η Δανία και οι άλλες χώρες» τόνισε η κ. Παγώνη.

Όπως επισήμανε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ τα κέντρα εμβολιασμού έχουν ερημώσει. «Με το άνοιγμα αισθανόμαστε μια ελευθερία και ξεχάστηκε ο εμβολιασμός δε φοράμε μάσκες» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονική επίθεση σε Πανεπιστήμιο

Δήλεσι: Ηλικιωμένος που ποδοπατήθηκε από ληστές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Αλέξης Κούγιας: Πώς έγινε το τροχαίο (βίντεο)