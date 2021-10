Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για κορονοϊό: η μόνη λύση προς το παρόν είναι ο εμβολιασμός

Τι είπε για τα μονοκλωνικά και τις νέες θεραπείες κατά του covid-19. Πότε αναμένεται να είναι διαθέσιμα, αξιόπιστα φάρμακα.

Πονοκέφαλος για το υπουργείο Υγείας παραμένει ο αριθμός των ανεμβολίαστων πολιτών, ιδίως όσων ξεπερνούν το εξηκοστό έτος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε και σήμερα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

«Όπως έχουμε πει, έχει εμβολιαστεί πάνω από το 60% του γενικού πληθυσμού και πάνω από το 70% του ενήλικου πληθυσμού», ανέφερε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε.

«Υπάρχει, όμως, ένα ιδιαίτερο θέμα: Αυτό το ποσοστό είναι ανισομερώς κατανεμημένο. Υπάρχουν, δηλαδή, περιοχές -ειδικά στη βόρεια Ελλάδα- που τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο και εκεί η επιδημιολογική κατάσταση είναι πιο έντονη. Γίνεται μία προσπάθεια να πειστούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί, ειδικά στους άνω των 60 ετών που έχει εμβολιαστεί το 80%, αλλά παραμένουν ανεμβολίαστοι περίπου 600.000 συμπολίτες μας και αυτοί αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες, υπό την έννοια ότι παράγουν πολύ βαριές νοσηλείες».

Ο ίδιος έκανε λόγο, μιλώντας στο MEGA, για ξεκάθαρα μηνύματα, τονίζοντας πως οι αριθμοί λένε την αλήθεια, καθώς το 87%-90% στις ΜΕΘ προέρχονται από συμπολίτες μας που είναι ανεμβολίαστοι, ενώ μόλις το 10% από τους εμβολιασμένους.

«Πολλές φορές δεχόμαστε ερωτήσεις για το τι γίνεται με τα μονοκλωνικά και με τις νέες θεραπείες για την COVID 19», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος τόνισε πως όντως υπάρχουν ελπιδοφόρες θεραπείες και με χάπια από δύο-τρεις συγκεκριμένες εταιρείες.

«Είμαστε σε συνεννόηση και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ξεχωριστά ως Ελλάδα να πάμε σε αυτές τις προμήθειες. Όμως, αξιόπιστα στοιχεία για αυτές τις θεραπείες δεν θα έχουμε πριν την έναρξη του 2022. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν οι πολίτες ότι για το επόμενο τρίμηνο-τετράμηνο η μοναδική μας θωράκιση, πέρα από τα μέτρα ατομικής προστασίας, είναι ο εμβολιασμός», επεσήμανε.

Ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε πως ήδη έχει κάνει συναντήσεις με όλες τις εταιρείες που έχουν αυτές τις δυνατότητες και πως το μικρότερο χρονικό διάστημα για τη διαθεσιμότητά τους είναι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αλλά υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι αυτό μπορεί να φτάσει και 7 ή 8 μήνες.

