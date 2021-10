Κοινωνία

Κολωνός: Συμμορία ανηλίκων σκορπά τον τρόμο

Θύματα ληστείας έπεσαν παιδιά κοντά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολοκυνθούς. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δράστες.

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν παιδιά, ηλικίας 10 με 12 ετών, όταν έπεσαν θύματα ληστείας από τρεις ανήλικους, γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου στον Κολωνό, κοντά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολοκυνθούς.

Οι τρεις δράστες φαίνεται πως απείλησαν τα ανήλικα παιδιά: «Θα σας σκοτώσουμε, αν δεν μας δώσετε τα πράγματα σας», ήταν η φράση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αδίστακτοι ληστές πήραν από τα παιδιά μέχρι και τις ζακέτες τους.

Το μεσημέρι της Κυριακής οι Αρχές εντόπισαν τους δράστες και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους συνέλαβαν στην Πλατεία Πέτρουλα.

Τα παιδιά βρίσκονται ακόμα σε σοκ, ενώ η μητέρα τους είναι ανακουφισμένη μετά τη σύλληψη τους.

Αναφορικά με τους δράστες, πρόκειται για σεσημασμένα άτομα, ενώ διενεργείται έρευνα και για άλλα περιστατικά στα οποία ενδεχομένως έχουν εμπλακεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις δράστες είναι Ρομά.

