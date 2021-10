Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη: Διαγνώστηκε με καρκίνο

Τι αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της.

Με πολλαπλό μυέλωμα διαγνώστηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στα social media. Ανέφερε πως είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στους γιατρούς που την παρακολουθούν.

Τόνισε πως θα δώσει τη μάχη, επισημαίνοντας πως «Δεν είναι ποτέ εύκολο ν’ ακούς ότι έχεις καρκίνο».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:

«Πεντακόσιοι άνθρωποι τον χρόνο διαγιγνώσκονται με Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς είμαι πλέον κι εγώ.

Πολλαπλό Μυέλωμα σε πολύ αρχικό στάδιο και με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για την πορεία της νόσου.

Δεν είναι ποτέ εύκολο ν’ ακούς ότι έχεις καρκίνο. Αυτό που δεν ελέγχεις, αυτό που σου ’ρχεται ξαφνικά από το πουθενά, αυτό σε τρομάζει περισσότερο. Και σε τρομάζει, όχι μόνο για σένα, αλλά για όσους αγαπάς και σ’ αγαπούν.

Ωστόσο η ασθένεια αυτή παλεύεται και νικιέται. Κι αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου.

Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να παλεύω γι’ αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ, παράλληλα με τη θεραπεία μου.

Στους άλλους 499, ένα έχω να πω: αυτή είναι μια ασθένεια με την οποία μαθαίνεις να ζεις. Παράλληλα. Ταυτόχρονα. Είναι άλλη μια συνθήκη, άλλο ένα θέμα στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν θα λιποψυχήσουμε. Δεν θ’ αλλάξουμε.

Πιστεύω ότι σας χρωστούσα την αλήθεια. Δεν είμαι άλλωστε το είδος του ανθρώπου που κρύβεται. Είμαι στα χέρια εξαιρετικών γιατρών που έχει η χώρα μας και νιώθω αποφασισμένη για αυτή τη νίκη και πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.»

