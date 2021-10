Πολιτική

Βενιζέλος για εκλογές ΚΙΝΑΛ: Δεν υπάρχει ισχυρότερος λόγος από τη σιωπή

«Το μόνο που έχω να πω είναι ότι βασική προϋπόθεση για να κάνει κανείς πολιτική είναι να διατηρεί τη σοβαρότητά του», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τις εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής κλήθηκε να σχολιάσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε συνέντευξη του στην ΕΡΑ, αρνούμενος να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «.. δεν υπάρχει ισχυρότερος λόγος από τη σιωπή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι βασική προϋπόθεση για να κάνει κανείς πολιτική είναι να διατηρεί τη σοβαρότητά του και ως εκ τούτου εύχομαι καλή επιτυχία στη διαδικασία που, κατά το καταστατικό του, οργανώνει τώρα το ΚΙΝΑΛ».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αρνήθηκε να πει οτιδήποτε για όσους δηλώνουν υποψήφιοι για την ηγεσία, ούτε για την κινητικότητα του Γιώργου Παπανδρέου.

«Νομίζω ότι εκφράζομαι με τον πιο δημιουργικό τρόπο για το πολιτικό σύστημα, για τη χώρα, κάνω ό,τι μπορώ, μιλώντας επί της ουσίας. Νομίζω ότι η συμβολή μας με το συνέδριο του Κύκλου, με τις συζητήσεις που κάνουμε, με τους ξένους που φέρνουμε, με τους Έλληνες που κινητοποιούμε, με όλον αυτό το διανοητικό πλούτο, είναι αυτό που ανήκει στη δική μου ευθύνη τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό κτήμα για όποιον ενδιαφέρεται, ανεξαρτήτως κόμματος, αλλά θα έλεγα ότι εάν ήμουν στη θέση ενός προοδευτικού πολίτη που έχει ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εφαρμόσιμες ιδέες στην Ευρώπη, οι οποίες είναι ιδέες προοδευτικές, συμπεριληπτικές, θα ήταν χρήσιμο να κάνει ένα κόπο να δει αυτά που λέμε», τόνισε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε ότι αυτά που κάνει τον ικανοποιούν, έχοντας γυρίσει στα μαθήματα του στο πανεπιστήμιο, στο συγγραφικό κι ερευνητικό έργο.

«Εγώ ποτέ δεν δήλωσα ότι είμαι επαγγελματίας πολιτικός της μονοκαλλιέργειας της πολιτικής ή των κληρονομικών δικαιωμάτων, ξεκίνησα από την κοινωνία, το πανεπιστήμιο, την εργασία μου, την επιστήμη μου και δεν την εγκατέλειψα ποτέ, γιατί πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει πρωτίστως να είναι ένας πολίτης με όλες τις διαστάσεις που έχει η έννοια αυτή», σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

