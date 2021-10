Οικονομία

Πιερρακάκης: Σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή διακυβέρνηση στη χώρα μας.

«Η ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα είναι τέσσερα πράγματα: Κράτος, τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή οικονομία και ψηφιακές δεξιότητες. Στα δύο τελευταία υπάρχει μεγάλο πεδίο επικοινωνίας με το ΕΒΕΑ, που είναι καταλύτης επιχειρηματικότητας». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα. Είναι μία τεράστια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα κεφάλαια με έναν τρόπο που θα αλλάξει το παραγωγικό μας μοντέλο. Όταν υλοποιηθεί το σύνολο του σχεδίου, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε ένα άλλο σημείο από αυτό που γνωρίζουμε τώρα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε τη σημασία προσαρμογής στη νέα ψηφιακή εποχή, αλλά και τις δράσεις που έχει ήδη αναλάβει το Επιμελητήριο.

«Το ΕΒΕΑ υπήρξε ένας εκ των οδηγών σε αυτήν την προσπάθεια. Με γνώμονα τη διευκόλυνση και τη στήριξη του επιχειρείν, πρωτοπόρησε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μίας Στάσης του ΓΕΜΗ. Ανέτρεψε, έτσι, ένα καθεστώς γραφειοκρατίας και χρονοβόρων διαδικασιών και κατασκεύασε μία ζωτικής σημασίας παράκαμψη προς όφελος των επίδοξων επιχειρηματιών», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπρατάκος, ενώ αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού. «Πιο σημαντική κρίνεται η συνέχισή τους προς το ψηφιακό αύριο. Και για το ΕΒΕΑ, το αύριο απαιτεί τη διεύρυνση των υπηρεσιών μας που προσφέρεται ψηφιακά. Την αναβάθμιση των εσωτερικών μας συστημάτων και λειτουργιών. Την ανάπτυξη νέων εργαλείων για τα μέλη μας. Και δράσεις υποστήριξης και επιμόρφωσής τους, κατάρτισης και επανακατάρτισης (reskilling & upskilling)», υπογράμμισε.

