Συνταγές

Συνταγή για κριθαρότο μανιταριών από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

βήμα – βήμα όλα τα μυστικά για το καλύτερο και πιο βελούδινο κριθαρότο!

Κριθαρότο μανιταριών μας έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος!

Δες βήμα - βήμα την συνταγή που θα ξετρελαθείς με την γεύση από τα φρέσκα μανιτάρια.

Συστατικά για το κριθαρότο με μανιτάρια

300 γρ μανιτάρι λευκό baby

150 γρ μεγάλα λευκά μανιτάρια για το ζωμό

6 μεγάλα μανιτάρια Πορτομπέλο, τα 4 κομμένα σε κύβους (χωρίς τους παπάδες)

100 ml γλυκό κόκκινο κρασί

5 κ.τ.σ φρέσκο βούτυρο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

2 κ.τ.σ σόγια σως χωρίς αλάτι

3 μέτρια ξέρα λευκά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 σκ. σκόρδο-ψιλοκομμένο

400 γρ κριθαράκι ψιλό

2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

1 κύβο ζωμό μανιταριών

150 γρ τριμμένη παρμεζάνα

3 κ.τ.σ σχοινόπρασο –ψιλοκομμένο

100 γρ αφυδατωμένο Πορτσίνι

Αλάτι και φρεκοαλεσμένο πιπέρι

Η συνταγή για το κριθαρότο μανιταριών

Σοτάρετε τα baby μανιτάρια σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι οπού έχουμε ζεστάνει μια κουταλιά της σούπας βούτυρο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Δουλεύοντας σε δύο παρτίδες, προσθέστε τα μανιτάρια και μαγειρέψτε για 4-5 λεπτά, ή μέχρι να αρχίσουν να ροδίζουν και να απελευθερώνουν το υγρό τους.

Ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι τα μανιτάρια ναγίνουν τραγανά αλλά ακόμα υγρά, περίπου 3-4 επιπλέον λεπτά.

Αλατοπιπερώνουμε.

Χρησιμοποιήστε μια τρυπητή κουτάλα για να αφαιρέσετε τα μανιτάρια και να τα μεταφέρετε σε ένα μπολ.

Επαναλάβετε με μια άλλη κουταλιά βούτυρο και τα υπόλοιπα κομμένα Πορτομπέλο μανιτάρια (κάνουμε την ίδια διαδικασία όπως πριν).

Όταν ψηθούν τα αφήνουμε στην άκρη και αυτά σε ένα μπολ.

Μαζεύουμε όλα τα υγρά από τα μανιτάρια και τα φυλάμε, θα τα χρειαστούμε αργότερα για το κριθαρότο.

Σοτάρουμε σε ένα άλλο τηγάνι το κριθαράκι με μια Κ.σ. ελαιόλαδο, σε χαμηλή φωτιά για περίπου 3 λεπτά, το σβήνουμε με 300 μλ νερό και όταν χοχλάσει το σκεπάζουμε και το βγάζουμε από τηνφωτιά να περιμένει σκεπασμένο στην άκρη.

Ζωμός Μανιταριών:

Σοτάρουμε με μια Κ.σ. ελαιόλαδο τους παπάδες από το πορτομπέλο και τα μεγάλα μανιτάρια ψιλοκομμένα, όταν ροδίσουν βάζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίζουμε για αλλά 3 λεπτά, σβήνουμε με το νερό και αφήνουμε να βράσει για 10 λεπτά, προσθέτουμε και τον κύβο μανιταριών.

Πολτοποιούμε στο μπλέντερ και το σουρώνουμε, στο ζωμό προσθέτουμε και τα υγρά από τα μανιτάρια που κρατήσαμε

Για το κριθατότο μανιταριών:

Λιώστε δυο κ.σ. βούτυρο σε μια χαμηλή αλλά βαθιά κατσαρόλα.

Προσθέστε μέσα το κρεμμύδι το σκόρδο και το θυμάρι, σε χαμηλή φωτιά, σοτάρουμε ανακατεύοντας περιστασιακά μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 4λεπτά.

Στη συνεχεία βάζουμε τα μανιτάρια (αυτά που είχαμε ψήσει πριν) κρατάμε λίγα για το γαρνίρισμα από πάνω.

Σβήνουμε με το γλυκό κρασί.

Προσθέτουμε το κριθαράκι και ανακατεύουμε για 2 λεπτά.

Αρχίζουμε να ρίχνουμε λίγο λίγο το ζωμό μανιταριών μέχρι να χυλώσει το κριθαράκι.

Βάζουμε την πούδρα από το Πορτσίνι, και την σόγια σως και ανακατεύουμε.

Βγάζουμε από την φωτιά και προσθέτουμε λίγο λίγο το φρέσκο βούτυρο (σε κύβους κρύο) και την παρμεζάνα.

Δοκιμάζουμε και Αλατοπιπερώνουμε.

Έχουμε κόψει τα 2 πορτομπέλο σε μακρόστενες φέτες και τα έχουμε σοτάρει σε λίγο βούτυρο.

Σε μια μεγάλη πιατέλα απλώνουμε το κριθαρότο.

Περιμετρικά το στολίζουμε με τις φέτες από το Πορτομπέλο.

Από πάνω βάζουμε σε διάφορα σημεία τα Baby σοταρισμένα μανιτάρια που κρατήσαμε.

Κάνουμε στο κέντρο μια διαμετρη γραμμή με τριμμένη Παρμεζάνα και δίπλα της μια άλλη γραμμή με το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος – 8χρονη: Σκευωρία και ανατροπή στην κακοποίηση του παιδιού

Λιάγκας: Σκληρή απάντηση σε Παπαθωμά - Πετράκο (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)