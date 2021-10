Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σέρρες: Άταφος αρνητής μέχρι να πειστούν οι συγγενείς του

Συγγενείς αρνητή που νόσησε και πέθανε από κορονοϊό εμποδίζουν την ταφή του. Ζήτησαν νεκροτομή.

Η πρώτη περίπτωση αρνητή, οι συγγενείς του οποίου ζήτησαν μετά το θάνατό του να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να … διαπιστώσουν και να πειστούν ότι έχασε τη ζωή του από κορονοϊό, σημειώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, πρόκειται για έναν 66χρονο ανεμβολίαστο από τη Δράμα, ο οποίος νόσησε από κορονοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για περίπου μία εβδομάδα στο νοσοκομείο των Σερρών.

Η κατάστασή του ήταν τέτοια που οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωση και νοσηλεία του στην κλινική ΜΕΘ-covid, όπου και τελικά κατέληξε.

Το πιστοποιητικό θανάτου από κορονοϊό δόθηκε στους συγγενείς, αλλά εκείνοι δεν το δέχθηκαν!

Αρνούνται να πιστέψουν ότι ο θάνατός του 66χρονου προήλθε από κορονοϊό, ενώ είχαν στα χέρια τους και το θετικό PCR…

Έτσι, τον άφησαν στα ψυγεία του νοσοκομείου (!) για περίπου δύο – τρεις ημέρες, μέχρι να κινήσουν και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες νεκροψίας – νεκροτομής, στις οποίες και προχώρησαν, ώστε να πειστούν για τα αίτια που τον οδήγησαν στον θάνατο.

Για τη διαδικασία, μάλιστα, η σορός του 66χρονου μεταφέρθηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, τελέστηκε η νεκροτομή από κρατικό ιατροδικαστή και υπό την παρουσία εμπειρογνώμονα που όρισε η οικογένεια.

Τελικώς επιβεβαιώθηκε ότι υπήρξε «τεράστια και εκτεταμένη βλάβη πνευμόνων, η οποία προήλθε από τον κορονοϊό»!

Μόνο τότε, οι συγγενείς πείστηκαν και προχώρησαν στην ταφή του.

Πηγή: GRTimes

