Μαρία Μενούνος: Πένθος μετά την απώλεια στην οικογένειά της

Η συγκινητική ανάρτηση της παρουσιάστριας για τις δύσκολες ώρες που περνάει.

Δύσκολες στιγμές για τη Μαρία Μενούνος, η οποία τις τελευταίες ώρες θρηνεί ακόμη μία απώλειά στην οικογένειά της.

Ο λόγος για τον πολυαγαπημένο της θείο, αδερφό του πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή, με την παρουσιάστρια να τον αποχαιρετά με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μενούνος ανέβασε μια ασπρόμαυρη κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Χάσαμε τον πατριάρχη της οικογένειάς μας χτες. Τον θείο μου, Arthur. Τον αγαπημένο αδελφό του μπαμπά μου. Πολλές απώλειες τελευταία στην οικογένειά μου αλλά ξέρω ότι είναι σε ένα καλύτερο μέρος με τη μαμά μου και τους γονείς του. Ήπια ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, το αγαπημένο του, για να τον τιμήσω.

