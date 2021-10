Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Γιατί δυσανασχέτησε με τους γιατρούς της

Η ματαίωση της επίσκεψης στη Βόρεια Ιρλανδία και η αντίδραση της επί επτά δεκαετίες βασίλισσας της Βρετανίας.

Η βασίλισσα της Βρετανίας Ελισάβετ κλήθηκε από τους γιατρούς να ξεκουραστεί τις επόμενες ημέρες και ματαίωσε μια προγραμματισμένη επίσκεψή της στη Βόρεια Ιρλανδία, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν τους λόγους.

"Η βασίλισσα δέχτηκε απρόθυμα ιατρικές συμβουλές για ξεκούραση για τις επόμενες λίγες ημέρες", ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα. Μια πηγή ανακοίνωσε ότι η απόφαση της βασίλισσας δεν συνδέεται με την COVID.

"Η Αυτής Μεγαλειότης έχει καλή διάθεση και έχει απογοητευτεί που δεν θα μπορέσει να επισκεφθεί τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια σειρά από υποχρεώσεις σήμερα και αύριο", ανέφερε το παλάτι.

Η Ελισάβετ ξεκουράζεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το παλαιότερο παγκοσμίως κάστρο το οποίο εξακολουθεί να κατοικείται.

Η βασίλισσα έστειλε "τις θερμότερες ευχές της στον λαό της Βόρειας Ιρλανδίας και ανυπομονεί να την επισκεφθεί στο μέλλον", καταλήγει η ανακοίνωση.

Η 95χρονη βασίλισσα βρίσκεται στον θρόνο εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, όταν στέφθηκε βασίλισσα, στις 6 Φεβρουαρίου 1952, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα της, ήταν 25 ετών.

Μόλις αυτή την εβδομάδα η Ελισάβετ απέρριψε την πρόταση ενός περιοδικού να της απονείμει τον τίτλο του «Ηλικιωμένου της Χρονιάς» λέγοντας ότι νιώθει πολύ νέα.

Το βραβείο «Ηλικιωμένος της χρονιάς» απονέμεται σε όσους έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στη δημόσια ζωή και μεταξύ των βραβευθέντων υπήρξαν ο εκλιπών σύζυγος της βασίλισσας, ο πρίγκιπας Φίλιππος, και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τζον Μέιτζορ.

