Κατεχόμενα - Σανέρ: το ροζ βίντεο που “καίει” τον “πρωθυπουργό” του ψευδοκράτους

Το βίντεο που τον δείχνει σε βιντεοκλήση με νεαρή γυναίκα κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας ποικίλα σχόλια και... παραιτήσεις!

Διαδικασίες παραίτησης του λεγόμενου "πρωθυπουργού" του ψευδοκράτους δρομολογούνται στα κατεχόμενα, μετά τη δημοσιοποίηση ροζ βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Ερσάν Σανέρ.

Η αρχή στην κρίση, που διέρχεται το κυβερνών κόμμα του ψευδοκράτους με επίκεντρο έναν από τους στενότερους συνεργάτες του λεγόμενου «προέδρου» Ερσίν Τατάρ, έγινε με αναρτήσεις στο twitter του δημοσιογράφου Ερκ Ατζαρέρ, ο οποίος μίλησε για γεγονότα που διαδραματίζονται στα κατεχόμενα και αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν έρχονται ποτέ στο φως της δημοσιότητας.

Αμέσως μετά ένας γνωστός επιχειρηματίας στα κατεχόμενα φαίνεται πως εξασφάλισε το ροζ βίντεο. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται στα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Ταγίπ Ερντογάν και σήμερα βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ κάνουν λόγο για νομικά κωλύματα στη σύνθεση του νέου αποκαλούμενου κυβερνητικού σχήματος και αποδίδουν σ' αυτά την παραίτηση του Σανέρ.

Πάντως ο Ερσάν Σανέρ σε 10 μέρες επρόκειτο να παρουσιαστεί από τον Ταγίπ Ερντογάν ως νέος πρωθυπουργός των κατεχομένων, μετά την παραίτηση της προηγούμενης «κυβέρνησης». Για τη διαδοχή του Σανέρ ακούγονται δύο ονόματα, αυτά του Ναζίμ Τσαβούσογλου και του Αλνάλ Εστέλ. Μετά την παραίτηση Σανέρ, οι «υπουργοί» του «κόμματος» θα παρακαθίσουν σε σύσκεψη ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

