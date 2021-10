Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: το 26% των κρουσμάτων είναι παιδιά

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 11 - 17 Οκτωβρίου.

Το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 11 - 17 Οκτωβρίου, είναι 4.493, αποτελώντας το 26% (-3.7% από την προηγούμενη εβδομάδα) του συνόλου των κρουσμάτων.

Το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.35% σε σύνολο 1.280.617 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0.28% σε σύνολο 1.831.175 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0.68%.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν 1.427, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 1.014. O λόγος εισαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1,41.

