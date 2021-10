Life

“The 2Night Show” - Ιωάννα Λίλη: Το μπαστούνι, ο Ζαγοράκης και το modeling

Πώς είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης ως πατέρας και σύζυγος; Γιατί εμφανίστηκε στο στούντιο κρατώντας το μπαστούνι της;



Καλεσμένη στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η Ιωάννα Λίλη. Η όμορφη Θεσσαλονικιά παρουσιάστρια αναπόλησε λαμπερές στιγμές του modeling και εξήγησε γιατί απέχει τα τελευταία χρόνια.

Η Ιωάννα Λίλη εξήγησε και για τον λόγο που τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί με μπαστούνι, τονίζοντας πως οφείλεται σε ένα χειρουργείο στο πόδι.

«Πριν δυο χρόνια χειρούργησα το δεξί πόδι μου γιατί νόμιζα ότι έχω κότσι αλλά τελικά ήταν οστεόφυτο το οποίο το δημιουργεί ο οργανισμός από την πολύωρη ταλαιπωρία με το πόδι μου, μετά από χρόνια ορθοστασίας και πάνω στα τακούνια. Αρχικά φορούσα ένα παράξενο παπούτσι αναπαυτικό επειδή κούτσαινα και είπα να πάρω ένα μπαστούνι να κάνω ένα πιο… vintage στυλ», δήλωσε.

Μιλώντας για τον ρόλο της ως μητέρα μιας 15χρονης κόρης και ενός 8χρονου αγοριού η Ιωάννα Λίλη εξομολογήθηκε ότι «καμία φορά αναρωτιέμαι αν έχω μείνει πίσω κι εγώ, μπορεί να νιώθω ότι έχω μείνει χρόνια πίσω και σε κάποιες απόψεις ίσως είμαι οπισθοδρομική. Συζητώ με την κόρη μου και πάνω στην κουβέντα ακούω φράσεις και λέξεις που δεν τις… πιάνω, είναι της νέας γενιάς. Ο μικρός ασχολείται με την μπάλα, του αρέσει η μπάλα, αλλά δεν παθιάζεται με το ποδόσφαιρο, όπως ο άνδρας μου. Δεν λαχταρά να γίνει ποδοσφαιριστής. Αγαπά πολύ την ταχύτητα του αρέσει πολύ, εννοείται όμως είναι πολύ προσεκτικός».

Η Ιωάννα Λίλη αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Θοδωρή Ζαγοράκη μιλώντας για «σκαμπανεβάσματα» και προσθέτοντας ότι «αν υπάρξει ζευγάρι που θα σου πει πως όλα είναι τέλεια και καταπληκτικά, θα σου πει ψέματα. Το θέμα είναι να είσαι εκεί και να είσαι βράχος, αλλά και να κάνεις και τις υποχωρήσεις που χρειάζεται γιατί αν δεν τις κάνεις της υποχωρήσεις εκεί το χάνεις το παιχνίδι».

«Αυτά τα δύο χρόνια με την καραντίνα στη χώρα μας ήταν σε έξαρση η ενδοοικογενειακή βία, ενώ είδαμε και πολλά διαζύγια που βγήκαν στην επιφάνεια, ήταν πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Εμείς στην καραντίνα τα περάσαμε όμορφα γιατί χαρήκαμε τον μπαμπά μας (Θοδωρή Ζαγοράκη) λίγο παραπάνω εδώ και στα τόσα χρόνια γάμου δεν τον είχαμε χαρεί τόσο πολύ, έλειπε συνεχώς σε ταξίδια» πρόσθεσε η Ιωάννα Λίλη.

