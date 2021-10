Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Εισαγγελέας: Η κατηγορούμενη ανέπτυξε μίσος για την Ιωάννα

Ξεκίνησε η αγόρευση του εισαγγελέα. Στην τελική ευθεία η δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι.

Λίγο πριν τις 10:00 ξεκίνησε η πρόταση του εισαγγελέα έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Χαράλαμπου Μαστραντωνάκη, για την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου από την 37χρονη Έφη. Όπως χαρακτηριστικά είπε «ανέπτυξε αισθήματα μίσους για την Ιωάννα θεωρώντας ότι την κορόιδεψε. Έκτοτε άρχισε να απεργάζεται σχέδιο εξόντωσης με βιτριόλι».

Ο κ. Μαστραντωνάκης, αφού ανέλυσε το αμιγώς νομικό σκέλος της υπόθεσης, προχωρά στην καταγραφή των πραγματικών γεγονότων που καθόρισαν τις κινήσεις της κατηγορούμενης αλλά και τη ζωή της Ιωάννας.

Όπως, μάλιστα, τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός αναφερόμενος στο ζήτημα που τίθεται από παράγοντες της δίκης σχετικά με το πώς βρέθηκε στα χέρια της Έφης το καυστικό υγρό, «το δικαστήριο δεν πρέπει να το απασχολήσει το γεγονός για το εάν συνέδραμαν τρίτα πρόσωπα, αλλά ότι στα χέρια της έφτασε το δυσεύρετο χημικό υγρό».

Ο εισαγγελέας τοποθετήθηκε αναφορικά με τη σχέση μεταξύ κατηγορούμενης και θύματος και περιέγραψε ότι κατάγονται από την ίδια περιοχή χωρίς να έχουν σχέσεις μεταξύ τους, έχοντας κοινό σύνδεσμο στην Αθήνα την εξαδέλφη του θύματος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η σχέση της Έφης με τον 40χρονο ήταν ελεύθερη, πλην όμως, όταν εκείνος έκανε αίτημα φιλίας στην Ιωάννα, η τελευταία, «με αξιοπρέπεια και σεβασμό προσπάθησε να τη βοηθήσει, να τη συμβουλεύσει. Μάλιστα, της έστειλε φωτογραφία και τη συνομιλία της με τον Νώντα. Η κατηγορούμενη, που ουδέποτε είχε πάψει να ανησυχεί, έστελνε μηνύματα στην παθούσα για το θέμα. Τη ρωτούσε "τι κανείς με αυτόν τον άνθρωπο". Η Ιωάννα απαντούσε ευγενικά. Ωστόσο, ο Νώντας δεν παραιτήθηκε της προσπάθειας και έστειλε και πάλι μήνυμα στην Ιωάννα».

Στη συνέχεια ο εισαγγελικός λειτουργός επεσήμανε πως «από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε ότι η παθούσα διατήρησε επικοινωνία με τον Νώντα, σε αντίθεση με όσα μέχρι σήμερα πιστεύει η κατηγορούμενη. "Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε κάτι μεταξύ τους" είπε στην απολογία της. Η κατηγορούμενη ουδέποτε πείστηκε ότι δεν συμβαίνει κάτι μεταξύ των δύο. Ανέπτυξε αισθήματα μίσους για την παθούσα, θεωρώντας ότι την κορόιδεψε. Έκτοτε άρχισε να απεργάζεται σχέδιο εξόντωσης με βιτριόλι».

Ο εισαγγελέας συνεχίζει την πρότασή του.

