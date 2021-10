Πολιτική

Μητσοτάκης για διπλασιασμό εγγραφών στα δημόσια ΙΕΚ: Δικαιώνεται η επιλογή μας

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «οι απόφοιτοι Λυκείου αντιλαμβάνονται, πλέον, τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπιστεύονται τις σύγχρονες ειδικότητες των δημόσιων Ινστιτούτων».

«Διπλάσιος, εφέτος, σε σύγκριση με το 2020, ο αριθμός των νέων 18 έως 20 ετών, που επέλεξαν να εγγραφούν στα δημόσια ΙΕΚ» ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμώντας ότι η νεολαία παίρνει το μέλλον στα χέρια της και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την επιλογή.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «οι απόφοιτοι Λυκείου αντιλαμβάνονται, πλέον, τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπιστεύονται τις σύγχρονες ειδικότητες των δημόσιων Ινστιτούτων: από σχεδιαστές ιστοσελίδων και τεχνικούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι εξειδικευμένους διασώστες. Αποκτούν, έτσι, γνώσεις που οδηγούν σε σίγουρα επαγγέλματα».

Και -όπως είπε- δικαιώνουν την επιλογή της Πολιτείας «να ενισχύσει την επαγγελματική εκπαίδευση που απαιτεί η εποχή μας. Η νεολαία μας παίρνει την υπόθεση του μέλλοντος στα χέρια της. Μπράβο της!», καταλήγει η ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

