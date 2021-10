Κοινωνία

Φυλακές Δομοκού: το κουτάλι αποδείχθηκε... σουβλί! (εικόνες)

Η απόπειρα να περάσει το αυτοσχέδιο σουβλί στις φυλακές έγινε αντιληπτή από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε δυο κελιά του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε στην κατοχή κρατουμένου αυτοσχέδιο σουβλί παραλλαγμένο από πλαστικό οικιακό σκεύος (κουτάλι), το οποίο κατασχέθηκε.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς.

