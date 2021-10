Κόσμος

Μπιλγκίτς: Ελλάδα και Κύπρος αυξάνουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ απειλεί Ελλάδα και Κύπρο με απάντηση στο πεδίο αν παραβιάσουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Σε απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου προχώρησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Τανζού Μπιλγκίτς, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα απαντήσει αν η Κύπρος ξεκινήσει γεώτρηση τον Νοέμβριο.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ είπε ότι “η ελληνοκυπριακή πλευρά ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει νέα γεώτρηση τον Νοέμβριο. Εάν συμβεί αυτό, θα αντιδράσουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Το δηλώνω ξεκάθαρα από εδώ. Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε τέτοιες προκλήσεις”.

“Τόσο η Ελλάδα όσο και η ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου προβαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες αυξάνουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι προσπάθειες αποστολής πλοίων συνεχίζονται. Απαντάμε σε αυτές τις προκλήσεις τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Ως κυρίαρχο κράτος, η Τουρκία όταν έρθει η στιγμή μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Τα δικαιώματά μας θα τα διεκδικούμε πάντα. Η Τουρκία μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός της, όταν έρθει η στιγμή”, δήλωσε ο Τανζού Μπιλγκίτς.

Για την έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, σχολίασε ότι “έχει συνταχθεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για εμάς η έκθεση δεν έχει καμία ισχύ. Γιατί η έκθεση είναι γραμμένη με δύο μέτρα και δύο σταθμά και υπάρχουν ισχυρισμοί που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί”, ανέφερε.

Για την Αίγυπτο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ είπε ότι “η ανάπτυξη και η εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας μας με την Αίγυπτο είναι σημαντικές προς όφελος των λαών και των δύο χωρών. Συζητούνται όλα αυτά στις διαβουλεύσεις που γίνονται. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με την Αίγυπτο σε πολλούς τομείς”.

Για τα F-35 είπε ότι η αποχώρηση της Τουρκίας από το πρόγραμμα “είναι ένα βήμα που πλήττει όχι μόνο εμάς αλλά και την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ”. “Έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας στο πρόγραμμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήσαμε επίσης μια πληρωμή περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος F-35. Για εμάς, οι επιλογές είναι απλές: Ή θα επιστρέψουμε στο πρόγραμμα, είτε θα πάρουμε τα αεροπλάνα που μας έχουν υποσχεθεί, είτε θα μας επιστρέψουν τα χρήματά μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκσυγχρονισμός του στόλου των F-16 είναι στην ημερήσια διάταξη ως επιλογή. Συζητάμε αυτό το ζήτημα φυσικά με τους Αμερικανούς. Θα ενεργήσουμε ανάλογα, φυσικά”, ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έκθεση αρχειακού υλικού για την Κατοχή και την Απελευθέρωση

Αφγανιστάν: Ταλιμπάν αποκεφάλισαν αθλήτρια του βόλεϊ

Ρόδος - 8χρονη: η θεία στον ΑΝΤ1 για την “ομολογια” και την “σκευωρία” (βίντεο)