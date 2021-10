Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μαρία Ναυπλιώτου: Ο γάμος, το θέατρο και η σχέση με τον χρόνο

Η ηθοποιός μίλησε για η στιγμή που ερωτεύτηκε το μπαλέτο, για τον ρόλο της ως Μαρία Κάλλας, ενώ αναφέρθηκε στο ελληνικό #metoo.

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της η Μαρία Ναυπλιώτου μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο “Ενώπιος Ενωπίω” για τη σχέση της με τον χρόνο, την απόφασή της να μην κάνει οικογένεια και το πόσο κοντά βρέθηκε στο να παντρευτεί.



«Ζήτησα βοήθεια όταν ήμουν αρκετά νέα και επέλεξα έναν άνθρωπο, ο οποίος με βοήθησε να δημιουργήσω μια σχέση με τον εαυτό μου, κάναμε μαζί μια αρχαιολογική ανασκαφή στα ενδότερα, στα βαθύτερα και στα ουσιαστικότερα, εντοπίσαμε τα σημεία τα αρνητικά και τα σκοτεινά, που δεν με άφηναν να ισορροπήσω και προχωρήσαμε σε μια γενικότερη ανοικοδόμηση και ισορροπία. Ότι μας χαρίζει η ισορροπία έχει να κάνει με τη σχέση με τον εαυτό μας» είπε η Μαρία Ναυπλιώτου.



Η Μαρία Ναυπλιώτου αποκάλυψε για το αν βρέθηκε ποτέ κοντά στο να παντρευτεί. Όπως είπε «είχα μια σχέση όταν ήμουν νέα, 10 χρόνων, που ήταν λίγο πριν το γάμο, όμως δεν τα καταφέραμε και ευτυχώς γιατί αυτό ήταν το κομβικό σημείο για μένα που αναζήτησα και βοήθεια γιατί είχα πάρα πολλές απορίες και προβληματισμούς. Δεν έχει να κάνει με την καριέρα μου αυτή η επιλογή, έχει να κάνει με ουσιαστικότερα κομμάτια. Έχει να κάνει με το πως αντιλαμβάνομαι εγώ τη συντροφικότητα η έναν γάμο άσχετα αν πέσει μια υπογραφή στην εκκλησία η στο δημαρχείο. Δεν αποκλείω μια συντροφικότητα ή έναν γάμο για την προσωπική μου ζωή».



«Όταν μπήκα στην 5η δεκαετία της ζωής μου, πέρασα τη δύσκολη στιγμή» είπε μιλώντας για την σχέση της με τον χρόνο και πρόσθεσε «πέρασα τη δύσκολη στιγμή στα 41 με 46… την τρέλα της μέσης ηλικίας που ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με ένα καινούργιο φάσμα και αρχίζει να διαπραγματεύεται πια το γήρας, τη φθορά και το θάνατο ακόμα και αν τα σημάδια δεν είναι δυνατά. Και παρόλο που είχα αυτή τη δύσκολη εμπειρία με τους γονείς μου και ήρθα σε επαφή με το θάνατο εις διπλούν μετά από παρατεταμένη ασθένεια, νόμιζα ότι είχα εξοικειωθεί, η αλήθεια είναι ότι τα είδα όλα. Μετά από αυτό όμως έφυγε η μεγάλη αγωνία».





Για το «κεφάλαιο οικογένεια» είπε ότι έχει κλείσει για εκείνη σημειώνοντας πως «ήταν μια απόφαση που έκανα πολύ συνειδητή και δεν είναι ανοικτό. Είναι μια συνειδητή επιλογή που έγινε πολλά χρόνια πριν δεν χρειάστηκε να φτάσω στα πενήντα. Είμαι ανοικτή σε ανθρώπινες σχέσεις και ενδεχόμενα γιατί θέλω να ζήσω όμορφα».



Η γνωστή ηθοποιός φορτίστηκε συναισθηματικά όταν παρακολούθησε τις δηλώσεις που έκανε για εκείνην ο σκηνοθέτης της πρώτης παράστασης, στην οποία έπαιξε στο Εθνικό Θέατρο. Πρόκειται για τον Κοραή Δαμάτη, ο οποίος την χαρακτήρισε “φως” και όπως είπε “η Μαρία κουβαλάει έναν μύθο”.

Για τον ρόλο της ρόλος της ως Μαρία Κάλλας σηεμίωσε: «Με ενθουσιάζει, με συγκινεί και φέρω και μεγάλη ευθύνη με αυτόν τον ρόλο και όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή. Είναι κάτι που δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να συμβεί στο θέατρο, παρά μόνο σε σκηνές του εξωτερικού. Βέβαια η δυσκολία υπάρχει όταν παίζεις κάθε βράδυ, το ίδιο πράγμα και θα πρέπει να το ανακαλύπτεις από την αρχή. Στον συγκεκριμένο ρόλο, δεν βαριέμαι ούτε πλήττω, όμως υπάρχουν στιγμές που με εξουθενώνει, όχι από την επανάληψη, αλλά γιατί φέρω ψυχικό βάρος. Δεν έχω συναντήσει ξανά τόσο σκοτάδι σε κανέναν από τους ρόλους που έχω παίξει».





Για το ελληνικό #metoo εξομολογήθηκε: «Με αιφνιδίασαν όλα αυτά αλλά αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στις δύο γυναίκες που το ξεκίνησαν, την Σοφία Μπεκατώρου και στην Ζέτα Δούκα και σε όλες τις υπόλοιπες μετά. Έσπασαν αυτήν τη σιωπή κι έφεραν στο φως κρυμμένες αλήθειες. Με αιφνιδίασε το μέγεθος και το βίαιο και το χυδαίο και το αποκρουστικό των καταγγελιών. Είναι καθαρή τύχη που δεν έζησα κάτι τέτοιο γιατί πάρα πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με κατακλυσμιαίες συμπεριφορές κι αδυνατούμε να αντιδράσουμε. όλοι μπορεί να βρεθούμε σε μια τόσο σκοτεινή στιγμή και να μην μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Συχνά δεν καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες συμπεριφορές που μας κάνουν να παγώσουμε. Όσοι έχουν υποστεί, είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλάβουν τι τους έχει συμβεί. Τα καταχωνιάζουν για να συνεχίσουν. Θέλει χρόνο για να αρθρώσουν αυτά που έχουν συμβεί».

