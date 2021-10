Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η σελήνη στον Ταύρο και ο ήλιος στον Σκορπιό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δυσμενής όψη Άρη - Πλούτωνα και η συμβουλή της ημέρας. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Για «ωραία σελήνη στον Ταύρο» έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων στο «Πρωινό».

Η δυσμενής όψη Άρη - Πλούτωνα φέρνει εμπόδια, ωστόσο, όπως είπε η Αφροδίτη είναι στον Τοξότη και η Σελήνη αυτή είναι ωραία για ανασχοληθούμε με το σπίτι.

Παράλληλα, τόνισε ότι «όταν οι πλανήτες είναι στον Σκορπιό αυτά που θέλουμε να γίνουν και δεν γίνονται δημιουργούν ένταση».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Σταματοπούλου: Το σύνδρομο “stiff-person” και ο πρωταθλητισμός

Δολοφονία στο Αιγάλεω: Παραδόθηκε ο γιος της 57χρονης

Alec Baldwin: Η τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας σοκάρει το Hollywood (βίντεο)