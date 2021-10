Life

“Ήλιος”: Ο Δημήτρης ανακαλύπτει το μυστικό της Αλίκης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ώρα των αποκαλύψεων και για τους δύο έχει φτάσει…

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 «Ήλιος»

Πάρτε μια γεύση από το σημερινό επεισόδιο της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που θα προβληθεί αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκινά στις 18:45.

Η Αλίκη ξεπερνάει τον κίνδυνο απ’ το ατύχημα, αλλά αυτό δεν ησυχάζει τον Δημήτρη που οι υποψίες του για εκείνη τον βασανίζουν πια σοβαρά. Η Αλεξάνδρα οδηγείται στη φυλακή κι η Εύα με τον Άρη αισθάνονται αβοήθητοι, περιμένοντας με αγωνία την Αλίκη να συνέλθει. Η Ελπίδα, με μεγάλη υπομονή, προσπαθεί να βοηθήσει τον Ιάσωνα να θυμηθεί οποιαδήποτε λεπτομέρεια μπορεί να τον βοηθήσει. Οι προσπάθειές της αρχίζουν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, ενώ η ίδια βασανίζεται απ’ τις δικές της μνήμες. Η Αλίκη είναι πια αποφασισμένη να ομολογήσει όλη την αλήθεια για τον φόνο Βολίδη στον Δημήτρη… Η ώρα των αποκαλύψεων και για τους δύο έχει φτάσει…

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η σελήνη στον Ταύρο και ο ήλιος στον Σκορπιό (βίντεο)

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Σε 6 χρόνια η Έφη θα είναι ελεύθερη (βίντεο)

Alec Baldwin: Η τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας σοκάρει το Hollywood (βίντεο)

Gallery