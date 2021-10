Πολιτική

Βουλή - Εξεταστική Επιτροπή: νέα κόντρα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις 3 Νοεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν πηγές της ΝΔ για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα προς σύσταση διευρυμένης Εξεταστικής Επιτροπής. Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή για τις δημοσκοπήσεις, τα ΜΜΕ και την «λίστα Πέτσα».

Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Συντάγματος που δίνει την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να συγκροτεί έως δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο, αρκεί να λαμβάνουν την θετική ψήφο 120 βουλευτών.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κομμάτων, η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Πάντως, τόσο η ΝΔ όσο και τα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ να τροποποιήσει την πρότασή του, ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη έρευνα από το 2015 έως σήμερα και όχι η έρευνα να περιοριστεί στην τελευταία διετία, κάτι που πάντως αρνείται η η Κουμουνδούρου. Έτσι, η ΝΔ, που επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να καταθέσει δική της πρόταση.

Τι αναφέρουν πηγές της ΝΔ

Πηγές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, αναφέρουν τα εξής:

«Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής όρισε την 3η Νοεμβρίου 2021, ως ημέρα συζήτησης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με δικαίωμα της μειοψηφίας, που υπενθυμίζεται ότι η ΝΔ πρότεινε και ψήφισε στο πλαίσιο της τελευταίας Συνταγματικής Ανσθεώρησης. Η θέση της ΝΔ είναι σαφής και συγκεκριμένη όπως τη διατύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: Να συσταθεί διευρυμένη εξεταστική επιτροπή από το 2015 μέχρι σήμερα, με μία ουδέτερη διατύπωση χωρίς κανένα υπονοούμενο ώστε να ελεγχθεί η χρηματοδότηση στα μέσα και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Καλούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απάντησε καταφατικά ενώπιων της Βουλής στην πρόταση του πρωθυπουργού και το νεύμα του καταγράφηκε στις τηλεοπτικές κάμερες, μέχρι και τη συζήτηση της 3ης Νοεμβρίου να δεχθεί την πρότασή μας, να ανταποκριθεί στον θεσμικό του ρόλο και να μην ευτελίσει το Συνταγματικό δικαίωμα της μειοψηφίας επιλέγοντας επικοινωνιακά τρικ για να ξεφύγει από το πολιτικό του αδιέξοδο.

Και διατυπώνουμε ξανά το ίδιο ερώτημα. Τι φοβάται ο κ. Τσίπρας και δε συναινεί σε διευρυμένη Εξεταστική Επιτροπή ουδέτερης διατύπωσης; Έχει κάτι να κρύψει;

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι αν ο κ. Τσίπρας επιμείνει στην ενοχική στάση του, η Νέα Δημοκρατία θα αναλάβει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προκειμένου να διερευνηθεί το σύνολο του διαστήματος από το 2015 έως και το 2021».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, προς απάντηση στην ΝΔ, αναφέρεται:

«Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κρύψει τις ευθύνες του για τις λίστες Πέτσα πίσω από «ουδέτερες διατυπώσεις». Η Εξεταστική Επιτροπή θα στηθεί είτε ψηφίσει η ΝΔ είτε όχι. Δεδομένου λοιπόν ότι η ΝΔ θα έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι μετά τη σύστασή της αποδέχεται οποιαδήποτε πρόταση για χρονική διεύρυνση, τι είναι αυτό που φοβίζει τον κ. Μητσοτάκη και προσπαθεί να δραπετεύσει; Μήπως ότι η υπόθεση Κουρτς είναι παιδική χαρά μπροστά στα αίσχη που έχουν κάνει ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες με τις υπογραφές τους;

Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό: Θα σεβαστούν τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 68 παρ. 2 του νέου Συντάγματος που και οι ίδιοι ψήφισαν ή από τον πανικό τους θα ευτελίσουν και το Σύνταγμα και το Κοινοβούλιο;»

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Αρνούνται μετάγγιση με αίμα από εμβολιασμένους

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Άλεκ Μπάλντουιν: Συντετριμμένος μετά την τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας