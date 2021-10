Κοινωνία

Αιγάλεω – μητροκτόνος: “βαρύ” το κατηγορητήριο για τον 20χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον του εισαγγελέα εμφανίστηκε ο 19χρονος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και η απολογία του.

Τη Δευτέρα θα μεταχθεί στον ανακριτή για την απολογία του ο 19χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε την μητέρα του στο σπίτι που διέμενε το θύμα στο Αιγάλεω.

Ο 19χρονος, που εμφανίστηκε σήμερα στις Αρχές, προσήχθη το απόγευμα στον εισαγγελέα και εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τη δολοφονία της 54χρονης μητέρας του.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες τής ανθρωποκτονίας με δόλο, οπλοφορίας, οπλοχρησίας και κατοχής ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δικογραφία ανατέθηκε στον 27ο ανακριτή από τον οποίο ο 19χρονος πήρε προθεσμία για την απολογία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Αρνούνται μετάγγιση με αίμα από εμβολιασμένους

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Εξαφάνιση ανήλικης από το αεροδρόμιο

Συνταγή για μιλφέιγ σοκολάτας από τον Πέτρο Συρίγο