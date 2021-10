Κοινωνία

Δακτύλιος: οδηγός για τα νέα μέτρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δίνει οδηγίες για την εφαρμογή δακτυλίου της χρονικής περιόδου 2021- 2022 και απαντά σε 12 σχετικές ερωτήσεις.

1. Πότε;

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (και έως και 22 Ιουλίου 2022) θα εφαρμόζεται δακτύλιος στην Αθήνα.

2. Ποιες ώρες;

Οι ώρες και ημέρες εφαρμογής του δακτυλίου είναι:

Δευτέρα-Πέμπτη: 07.00-20.00

Παρασκευή: 07.00-15.00

3. Ποιος είναι ο δακτύλιος;

Ως δακτύλιος ορίζεται η περιοχή που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. Αλεξάνδρας».

4. Πώς κυκλοφορούν τα οχήματα;

Η κυκλοφορία θα γίνεται καθημερινά για όλα τα ΙΧ με το σύστημα «μονά-ζυγά». Δηλαδή: Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα ΙΧ και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν αντιστοίχως τα ίδιου τυπου οχήματα, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

5. Ποιες εξαιρέσεις υπάρχουν από το δακτύλιο;

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ-289738/Φ.911/2021 ΦΕΚ 4860/Β/20-10-2021 προβλέπονται με λεπτομέρεια οι εξαιρέσεις από το μέτρο. Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική περιγραφή για τις βασικότερες από αυτές.

6. Αν ανήκουμε στις εξαιρέσεις πως παίρνουμε άδεια δακτυλίου;

Οι άδειες δακτυλίου χορηγούνται με τους εξής τρόπους ανάλογα την κατηγορία των εξαιρέσεων:

Α) για τα «καθαρά» ΙΧ θα χορηγείται Ειδικό Σήμα Κυκλοφορίας Οχήματος στο Δακτύλιο το οποίο θα εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Β) για τα αυτοκίνητα των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου, θα χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών είτε στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας κατόπιν ραντεβού, ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου. Γ) για τις λοιπές εξαιρέσεις θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Οι άδειες κυκλοφορίας στον δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα ενδιαφερόμενων για χορήγηση ιδίων αδειών πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα, οι οποίες ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση των αδειών διέλευσης από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και των ειδικών καρτών εισόδου- εξόδου για τους μόνιμους κατοίκους από τον Δήμο Αθηναίων θα ισχύσουν μεταβατικά μέτρα. Έτσι, για διάστημα έως 26.11.2021 από την έναρξη ισχύος του δακτυλίου θα ισχύουν οι παλιές άδειες.

7. Ποια ΙΧ θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο δακτύλιο;

Ελεύθερα στο δακτύλιο κινούνται:

Τα αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km.

Ολα τα ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου εκ κατασκευής και υγραερίου εκ κατασκευής οχήματα.

8. Πως θα πιστοποιήσω την ελεύθερη κίνηση των καθαρών» ΙΧ;

Το Ειδικό Σήμα Κυκλοφορίας Οχήματος στο Δακτύλιο για τα «καθαρά» ΙΧ θα εκδίδεται (είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στο https://daktylios.gov.gr .

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνον από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που διασφαλίζεται από την εισαγωγή του αριθμού Αναγνώρισης (αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας) του οχήματος και του αριθμού φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κύριου ή/και κατόχου του οχήματος.

Παράλληλα, θα λειτουργεί ο λογαριασμός email daktylios@yme.gov.gr στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους.

9. Οι μόνιμοι κάτοικοι πως θα κινούνται;

Εξαιρούνται του δακτυλίου τα αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων της περιοχής που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου.

Η ειδική κάρτα χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από τον δακτύλιο και την είσοδό τους σε αυτόν, θα κινούνται μόνο μέσα σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη.

Οι ειδικές αυτές κάρτες θα αναγράφουν τη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας του κατόχου, και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Οι ειδικές κάρτες θα χορηγούνται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων https://eservices.cityofathens.gr/ είτε στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Αγίου Κωνσταντίνου 14) κατόπιν ραντεβού.

10. Με τα ταξί τι γίνεται;

Τα ταξί κινούνται ελεύθερα στο δακτύλιο

11. Υπάρχουν άλλες ειδικές κατηγορίες που εξαιρούνται του δακτυλίου;

Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.

Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης αποστολής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ' όσον αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.

Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της χώρας για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα. Η υπαγωγή των εν λόγω αυτοκινήτων στις ρυθμίσεις γίνεται με βάση το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους.

Αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

Αυτοκίνητα ιατρών, τα οποία φέρουν το ειδικό σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβάτη τον ίδιο, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρική ταυτότητα, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ' όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.

Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων εφ' όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. της χώρας, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (όπως νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρία), εφ' όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών της χώρας. Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας, και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ' όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά. Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

12. Με τα φορτηγά τι γίνεται;

Εξαιρούνται του δακτυλίου:

Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων,

Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων), εφ' όσον μεταφέρουν τρόφιμα ή ποτά, είδη για νοσοκομεία ή κάνουν διανομή τύπου.

Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιόγραμμων, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέχουν άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου (περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο) σε περιοχές εντός του δακτυλίου.

Η άδεια επαγγελματία πωλητή, αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, βάσει του οποίου αποδεικνύεται η περιοχή άσκησης εμπορίου. Η ανωτέρω άδεια θα βρίσκεται επί του οχήματος, θεωρημένη και σε ισχύ και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση καθ΄ οδόν ελέγχου.

