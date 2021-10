Κόσμος

Ενεργειακή κρίση – Μολδαβία: σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Έσβησε το μνημείο – σύμβολο της Μολδαβίας, λόγω της έλλειψης φυσικού αερίου.

Η Μολδαβία κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μειώσει τις ελλείψεις σε φυσικό αέριο και μετέφερε προσωρινά τη φλόγα του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, μετά την αύξηση των τιμών που αποφάσισε ο Ρώσος προμηθευτής της, σε μια συγκυρία κρίσης στην Ευρώπη.

"Βρισκόμαστε ενώπιον μιας κρίσιμης κατάστασης", δήλωσε η Μολδαβή πρωθυπουργός Ναταλία Γκαβριλίτα, ενώπιον του μολβαδικού κοινοβουλίου, που έλαβε αυτή την έκτακτη απόφαση κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας.

Ως σύμβολο, οι αρχές αναγκάστηκαν να μεταφέρουν την "αιώνια φλόγα" του μνημείου που είναι αφιερωμένο στους πεσόντες σοβιετικούς στρατιώτες κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και βρίσκεται στην πρωτεύουσα Κισινάου.

Το υπουργείο Άμυνας εξήγησε ότι η φλόγα έσβηνε επανειλημμένα λόγω του χαμηλού επιπέδου πίεσης στους σωλήνες φυσικού αερίου και των ριπών ανέμου. Γεγονός που το ώθησε ν' αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του μνημείου.

Στρατιώτες μετέφεραν τη φλόγα με έναν πυρσό, κατά τη διάρκεια τελετής, στο εσωτερικό ενός μουσείου που βρίσκεται πλησίον, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το υπουργείο.

"Τι ντροπή", αντέδρασε ο πρώην φιλορώσος πρόεδρος 'Ιγκορ Ντοντόν, στον λογαριασμό στο Telegram.

Η Μολδαβία, φτωχή χώρα 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται μεταξύ της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, λαμβάνει το φυσικό της αέριο από τη Ρωσία μέσω της ρωσομολδαβικής εταιρίας Moldovagaz, το 51% της οποίας ανήκει στον ρωσικό κολοσσό Gazprom.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να επιτρέψει στο Κισινάου να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλες χώρες της Ευρώπης αποφεύγοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τον Οκτώβριο, η Gazprom αύξησε τις τιμές της για τη Μολδαβία στα 790 δολάρια για 1.000 κυβικά μέτρα από 550 δολάρια που ήταν, την ώρα που η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου που οφείλεται κυρίως στην επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας μετά την πανδημία, στα χαμηλά αποθέματα και στην έλευση του χειμώνα.

Τον περασμένο μήνα, Gazprom και Moldovagaz συμφώνησαν να παρατείνουν τη συμφωνία τους έως την 31η Οκτωβρίου.

Όμως, σύμφωνα με την Μολδαβή πρωθυπουργό Ναταλία Γκαβριλίτα, μέλος της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης, οι δύο εταιρίες δεν τηρούν τον λόγο τους και δεν παραδίδουν τις συμφωνηθείσες ποσότητες.

Οι διαπραγματεύσεις περιπλέκονται από το γεγονός ότι το φυσικό αέριο που παρέχεται στο Κισινάου διέρχεται από την Υπερδνειστερία, φιλορωσικό αυτονομιστικό έδαφος που αποσχίστηκε από τη Μολδαβία πριν από σχεδόν 30 χρόνια έπειτα από πόλεμο.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό, Κισινάου και Gazprom συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση αυτής της κρίσης, αλλά η Γκαβριλίτα δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιη για την επιτυχία τους.

Ευρωπαϊκές χώρες κατηγόρησαν τη Μόσχα για όξυνση της κρίσης με την άρνησή της να παραδώσει πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, κατηγορίες που απορρίπτει η Ρωσία.

Όσον αφορά τη Μολδαβία, επικριτές του Κρεμλίνου υποστηρίζουν ότι η Μόσχα αύξησε τις τιμές της για να τιμωρήσει το Κισινάου μετά την εκλογή το 2020 της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάγια Σάντου.

Πρώην σοβιετική δημοκρατία, η Μολδαβία είναι διχασμένη μετά την ανεξαρτησία της το 1991 μεταξύ των υποστηρικτών μιας προσέγγισης με τη Μόσχα και αυτών που θέλουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

