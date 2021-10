Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: πολίτης τραυμάτισε εργάτες

Τρόμος και πανικός στην περιοχή. Τραυματίες από τις σφαίρες του άνδρα, ο οποίος πυροβόλησε απο το... μπαλκόνι του!

Επεισόδιο με πυροβολισμούς και δύο τραυματίες στην λεωφόρο Τατοΐου, στην περιοχή της Κηφισιάς σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες είναι υπάλληλοι εταιρείας φυσικού αερίου, οι οποίοι δούλευαν σε υπό εκτέλεση έργα στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ένας άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι του και πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας τους δύο υπαλλήλους, επειδή...ενοιχλήθηκε απο τον θόρυβο που γινόταν από τις εργασίες έξω από το σπίτι του!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε να έχει γεμίσει και πάλι το περίστροφο με το οποίο πυροβόλησε κατά των δύο εργαζόμενων, ηλικίας περίπου 40 χρόνων.

Οι δύο άνδρες φέρουν τραύματα στο πόδι και στην κοιλιακή χώρα.





