Kακοκαιρία την Κυριακή

Νέα επιδείνωση από αύριο με ισχυρές καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα πληγούν από έντονα φαινόμενα.

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα με σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και ενδεχομένως στην Εύβοια και στη Δυτική Κρήτη θα είναι τοπικά έντονα και θα συνοδεύονται από καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 18, στην Ήπειρο από 7 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 24 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 11 έως 18 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν ασθενείς άνεμοι, αλλά μετά το μεσημέρι θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι που σταδιακά θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ και πιθανόν πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με αυξημένη πιθανότητα βροχών κατά περιόδους μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς.