Σεισμός στην Κρήτη - Αποζημιώσεις: αύξηση των δικαιούχων αρωγής

Τι αναφέρει το οικονομικό επιτελεία για τους σεισμόπληκτους που μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Παράταση στην διορία για αιτήσεις και διευκόλυνση για άμεση καταβολή βοηθημάτων.

Όπως αναφέρει το Υπ. Οικονομικών σε ανακοίνωσή του:

«Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4911/Β/22-10-2021, 4912/Β/22-10-2021, 4918/Β/22-10-2021) οι Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις οποίες προχωρά – όπως είχε ανακοινωθεί από την αρχή – η δεύτερη φάση της διαδικασίας και επεκτείνεται η περίμετρος των δικαιούχων που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης και επιθυμούν να λάβουν στήριξη μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.

Κατόπιν τούτου, το Οικονομικό Επιτελείο, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοινώνει την επέκταση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα μέτρα στήριξης.

Ειδικότερα, από χθες, 22 Οκτωβρίου 2021, αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr μπορούν να υποβάλουν:

για προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και μέσα παραγωγής, επιχειρήσεις όλου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και επιπλέον περιοχών του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων που μέχρι τώρα δεν είχαν ενταχθεί στην περίμετρο, για αποζημίωση οικοσκευής, τα φυσικά πρόσωπα σε λοιπές περιοχές της Κρήτης που έχουν οριοθετηθεί και έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για προκαταβολή έναντι στεγαστικής συνδρομής οι ιδιοκτήτες κτιρίων με ζημιές λόγω του σεισμού, σε λοιπές περιοχές της Κρήτης που έχουν οριοθετηθεί και έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή της στήριξης προς τους δικαιούχους πληγέντες, καθώς έχει, πλέον, προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία αυτοψιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη δεύτερη φάση, για την πληρωμή των ενισχύσεων, όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν:

το δελτίο επανελέγχου του ακινήτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») ή κατάλληλο για χρήση («ΠΡΑΣΙΝΟ») με ελαφρές βλάβες από τον σεισμό ή το δελτίο ταχείας αυτοψίας του ακινήτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο σε περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί επανέλεγχος.

Τα εν λόγω έγγραφα – όπως θα ενημερωθούν από προσωποποιημένο μήνυμα από την ΑΑΔΕ – θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να τα υποβάλουν και οι δικαιούχοι που έχουν μέχρι τώρα υποβάλει αίτηση, είτε έχουν ήδη λάβει την ενίσχυση πρώτης αρωγής είτε όχι, ενώ παρέχεται η ευχέρεια τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης (αλλαγή αιτούμενου ποσού ή ανάκληση).

Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως τη 15η Νοεμβρίου 2021.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των συμπατριωτών μας που βιώνουν τις επιπτώσεις μιας φυσικής καταστροφής. Με γνώμονα την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται, ενεργούμε έγκαιρα, αποζημιώνουμε άμεσα και στηρίζουμε γενναία τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στην Κρήτη».

