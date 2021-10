Τεχνολογία - Επιστήμη

ΑΠΘ – Φοιτητές έφτιαξαν διαγνωστικό εργαλείο για τον καρκίνο του παγκρέατος

Σε παγκόσμιο διαγωνισμό συμμετέχει η ομάδα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό «iGEM Competition», έχει μπει η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ «iGEM Thessaloniki», καθώς λόγω των συνθηκών της πανδημίας, ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Στον Διαγωνισμό φέτος θα διαγωνιστούν 356 ομάδες από πανεπιστήμια και χώρες από όλο τον κόσμο.

Η φοιτητική ομάδα θα συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας, με το καινοτόμο πρότζεκτ «METIS», ένα φθηνό γρήγορο και ακριβές διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος στα πρώτα στάδια. Η ενδεκαμελής ομάδα αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημείας, Πληροφορικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής και Βιολογίας ενώ συμμετέχει και μία προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας είναι ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Βιζιριανάκης.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας και έχει συναντηθεί με τα μέλη της και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Ομάδας, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή του.

Βραβείο-επιχορήγηση από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού

Με κριτήρια την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του πρότζεκτ στην κοινωνία, τις προοπτικές που έχει να επιλύσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα και φυσικά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του, η ομάδα iGEM Thessaloniki έλαβε ήδη μία διάκριση από την κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού. Η διάκριση έγινε σε πρώτο επίπεδο, μεταξύ 356 ομάδων και συνοδευόταν από το βραβείο-επιχορήγηση των 2.500 δολαρίων για να συνεχίσει η ομάδα το έργο της.

Οι επενδυτές «ψηφίζουν» iGEM

Η ομάδα παρουσίασε το πρότζεκτ μπροστά σε επενδυτές και πήρε το 1ο βραβείο στο στάδιο ιδέας στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Next Stage Challenge και το χρηματικό έπαθλο των 4.000 ευρώ. Η τελική φάση του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στις 16/9/2021.

Για να φτάσει στην 1η θέση, τα μέλη της ομάδας παρακολούθησαν από τον Μάιο εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα της επιχειρηματικότητας που τα έφερε κοντά στην αγορά εργασίας, καθώς και ομιλίες από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. Η διοργάνωση του φετινού διαγωνισμού Next Stage Challenge συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg και του έργου iCBA.

«METIS», το καινοτόμο πρότζεκτ

Το όνομα του φετινού πρότζεκτ είναι «METIS» (MiRNA Expression Toehold Investigation System) και προέρχεται από τη θεά Μήτις της ελληνικής μυθολογίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μοριακό διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό του καρκίνου του παγκρέατος. Στόχος της ομάδας είναι να δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται σήμερα στην κλινική πράξη και είναι η αδυναμία των διαγνωστικών μεθόδων να ανιχνεύσουν έγκαιρα την ύπαρξη του καρκίνου στο πάγκρεας που οδηγεί σε αποτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τελικά σε μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας.

Για τον λόγο αυτό, η ομάδα έχει κατασκευάσει μία διαγνωστική μηχανή, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια για την εύκολη, φθηνή και άμεση επεξεργασία δειγμάτων ούρων, στο πλαίσιο ουρολογικών εξετάσεων ατόμων μεγάλης ηλικίας ή ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ώστε να ανιχνευθεί έγκαιρα ύπαρξη καρκινικού όγκου στο πάγκρεας.

«iGEM Competition»: Μία πρωτοβουλία του MIT

Ο Διαγωνισμός «iGEM Competition» ξεκίνησε το 2003 ως πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου MIT και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Βοστώνη των ΗΠΑ, υπό την αιγίδα του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «iGEM Foundation. Ο Διαγωνισμο?ς αποτελει? πλε?ον θεσμό και έχει αναδείξει πολλε?ς σημαντικε?ς εξελι?ξεις, επιστημονικε?ς δημοσιευ?σεις και νεοφυει?ς επιχειρη?σεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την iGEM Thessaloniki: Linkedin: iGEM Thessaloniki Facebook: iGEM Thessaloniki Instagram: igem.thessaloniki

