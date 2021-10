Αθλητικά

Προμηθέας - Λάρισα: Άνετη νίκη για τους Αχαιούς

Με σπασμένα τα... φρένα της επίθεσης, ο Προμηθέας επικράτησε άνετα με 91-77 της Λάρισας στη Πάτρα, για την 4η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας σε 3-1 το ρεκόρ του. Στον αντίποδα, οι Θεσσαλοί υποχώρησαν στο 1-3.

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας των Αχαιών, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ και τα... όργια των Κέντρικ Ρέι (29π.), Τζεράι Γκραντ (14π., 13ρ.), απλοποίησαν το έργο της ομάδας του Λουίς Κασιμίρο, η οποία έφτασε απρόσκοπτα στην τρίτη νίκη της.

Ο Προμηθέας πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (11-2 στο 3΄), δεν απειλήθηκε μέχρι το ημίχρονο, ενώ στην τρίτη περίοδο εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (62-49 στο 27΄), την οποία συντήρησε μέχρι το τελικό 91-77.

Από τη Λάρισα προσπάθησαν οι διψήφιοι Χάντσον (24π.), Κρουμπάλι (11π.) και Τσαϊρέλης (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 42-37, 69-57, 91-77.

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κασιμίρο): Ρέι 29 (5), Γκραντ 14, Γκάντι 6, Ρογκαβόπουλος 5 (1), Μάιλς 6 (2), Σβαρτς 3 (1), Χαντ 10, Αγραβάνης 5, Γιαννόπουλος 10 (1), Μπαζίνας 3 (1).

ΛΑΡΙΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουάσινγκτον 2, Χάντσον 24 (2), Θρετ, Σαχπατζίδης, Ζάρας 12 (2), Κρουμπάλι 11, Τσαϊρέλης 12, Βησσαρίου, Σπυρόπουλος, Σπαν 11 (3), Καράμπελας 5 (1).

