Βαλένθια - Προμηθέας: Ήττα για τους Αχαιούς

Με το... αριστερό μπήκε ο Προμηθέας Πατρών στο εφετινό EuroCup. Οι Αχαιοί ηττήθηκαν με 82-92 από τη Βαλένθια επί ισπανικού εδάφους, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων των δύο ομάδων στον Β' όμιλο της διοργάνωσης.

Το απογοητευτικό ποσοστό ευστοχίας από τα 6.75 (27.3%, 6/22) δεν επέτρεψε στον Προμηθέα να συνδυάσει με ένα σπουδαίο «διπλό» την υπερπροσπάθεια του, απέναντι στις «νυχτερίδες».

Οι Ισπανοί ένιωθαν για τα 35 λεπτά την... ανάσα της ομάδας του Λουίς Κασιμίρο, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο τα τρίποντα των Αχαιών που θα ολοκλήρωναν την υπέρβαση δεν βρήκαν στόχο, τη στιγμή που δύο λάθη στην περιφέρεια έκριναν την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, στο 35΄ και με τον Προμηθέα να έχει μειώσει σε 74-79, Φαν Ρόσομ και Λόπεθ βρέθηκαν ελεύθεροι και με δύο σερί «βόμβες» από τα 6.75, έγραψαν το 85-74 υπέρ των Ισπανών, οι οποίοι βρήκαν ψυχολογία και δεν απειλήθηκαν από την ελληνική ομάδα μέχρι το τελικό σκορ.

Έξι παίκτες του Προμηθέα τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων (Ρέι 10, Γκραντ 10, Γκάντι 13, Χαντ 12, Ρογκαβόπουλος 13, Μάιλς 13), ενώ ο εξαιρετικός Νίκος Ρογκαβόπουλος «άγγιξε» το νταμπλ νταμπλ (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ). Από τη Βαλένθια «έλαμψε» ο Λαμπεϊρί με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 47-43, 69-63, 92-82

Οι συνθέσεις:

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Πενιαρόγια): Ντιμιτρίεβιτς 9, Πουέρτο 12 (2), Πραντίγια 10, Λόπεθ - Αροστέγκι 6 (2), Λαμπεϊρί 23 (4), Βαν Ρόσομ 6 (2), Μπρεσάν, Χιμένεθ 1, Χέρμανσον 13 (1), Ριβέρο 12.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κασιμίρο): Ρέι 10, Σβαρτζ 1, Γκραντ 10, Γκάντι 13, Χαντ 12, Γκίκας 4, Ρογκαβόπουλος 13 (3), Μάιλς 13 (3), Γιαννόπουλος.

