Ανακαλύφθηκε εξωπλανήτης “νεογνό” - η πρώτη φωτογραφία

Η ανακάλυψη έγινε με το τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου Κεκ στην Χαβάη.

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε έναν από τους μικρότερης ηλικίας εξωπλανήτες που έχουν ποτέ βρεθεί. Το πλανητικό «νεογνό» κινείται γύρω από ένα μακρινό «βρεφικό» άστρο στο Νέφος του Ταύρου και η ανακάλυψη έγινε με το τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου Κεκ στην Χαβάη.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον καθηγητή Έρικ Γκάιντος του Πανεπιστημίου της Χαβάης, έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο arXiv.org και θα κάνουν στη συνέχεια κανονική δημοσίευση στο περιοδικό «Monthly Notices» της βρετανικής Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας.

Χιλιάδες εξωπλανήτες έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα, αλλά αυτό που διακρίνει το νέο πλανήτη, με την ονομασία 2M0437b, είναι ότι είναι πολύ νεαρός και επιπλέον μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα από τη Γη. Οι αστρονόμοι κατάφεραν να τον φωτογραφήσουν με το Τηλεσκόπιο Σουμπαρού στο όρος Μαουνακέα της Χαβάης.

Εκτιμάται ότι ο εξωπλανήτης έχει μάζα μερικές φορές μεγαλύτερη του Δία και δημιουργήθηκε, μαζί με το μητρικό άστρο του, πριν μερικά εκατομμύρια χρόνια, περίπου την εποχή που τα κυριότερα νησιά της Χαβάης αναδύθηκαν από τον ωκεανό.

Ο πλανήτης είναι τόσο νέος που είναι ακόμη καυτός από την ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά τη δημιουργία του, έχοντας θερμοκρασία παρόμοια με τη λάβα που χύνεται από το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης. Η απόστασή του από το άστρο του είναι περίπου 100 φορές η απόσταση Γης-Ήλιου.

Μελλοντικές παρατηρήσεις με το υπό εκτόξευση μεγάλο αμερικανικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, τον διάδοχο του Hubble, θα ρίξουν περισσότερο φως στο κατά πόσο ο πλανήτης έχει ατμόσφαιρα και τι είδους.

