Οικονομία

World Travel Awards: Η Ελλάδα είναι κορυφαίος προορισμός το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Υπ. Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα.

Ως ο κορυφαίος προορισμός για την Ευρώπη το 2021 (Europe’s Leading Destination 2021) ανακηρύχθηκε η Ελλάδα στον διεθνή τουριστικό θεσμό World Travel Awards.

Με αφορμή την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού για το 2021, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ελλάδα αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τη διαχείριση της πανδημίας, τα ιατρικά και ταξιδιωτικά πρωτόκολλα.

Απέδειξε στον πλανήτη ότι είναι ο ομορφότερος αλλά και ο ασφαλέστερος προορισμός.

Το διεθνές αυτό βραβείο για το 2021, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πλέον στον Τουρισμό κάνουμε πρωταθλητισμό ποιότητας και ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η Ελλάδα θα έχει φέτος τουρισμό και τον Νοέμβριο, οι επαγγελματίες του χώρου πρέπει να ετοιμάζονται για ένα ισχυρό 2022».

Τα World Travel Awards ιδρύθηκαν το 1993 για να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν την αριστεία σε όλους τους βασικούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Σήμερα είναι ένας καταξιωμένος θεσμός που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το απόλυτο σήμα κατατεθέν της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κρούσματα: Ιστορικό ρεκόρ στην Ελλάδα

Τροχαίο στον Βόλο: απανθρακώθηκε ο οδηγός (σκληρές εικόνες)

Βαρθολομαίος – Μπλίνκεν: συνάντηση για την Χάλκη και την Ορθοδοξία